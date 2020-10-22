За 6 месяцев 2020 года Сбер сэкономил 263 млн листов бумаги

Сегодня мир отмечает Международный день без бумаги. Последние годы Сбер последовательно сокращает использование бумаги в своих процессах. Так, по итогам 2019 года банк потратил 2,9 млрд листов (14,5 тыс. тонн), что на 596 млн листов меньше, чем в 2018 году. Это более 50 тысяч спасенных деревьев. При этом, высота стопки сэкономленной за год бумаги составляет около 60 км.

В 1-м полугодии 2020 года расход бумаги снизился ещё на 263 млн листов, что позволило сохранить еще 22 тысячи деревьев.

В 2021 году планируется снизить ежегодное потребление бумаги до 1,7 млрд листов (8,5 тыс. тонн), что поможет сберечь 102 тысячи деревьев или около 20 гектаров густого высокорослого леса.

Параллельно Сбер не только уменьшает потребление бумаги, но и повышает долю её переработки. В прошлом году банк передал на переработку 3,15 тысячи тонн бумаги для производства из вторичного сырья подстаканников, картона, салфеток, сырья для дорожного покрытия.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сейчас мы стараемся использовать бумагу только в тех случаях, когда без этого нельзя обойтись, например, по законодательству, либо по просьбе клиентов. Если же банковская операция технически и юридически может быть осуществлена безбумажно, то мы или уже внедрили такую технологию, или разрабатываем её в настоящее время. Цифровизация сегодня позволяет нам эффективно обслуживать клиентов в электронном виде, и то же самое касается внутренних процессов банка. Мы рассматриваем отказ от бумаги как часть нашей ESG-повестки, направленной на минимизацию воздействия Сбера на природу».

Оптимизация бумажного документооборота — это изменения в конкретных сервисах для частных и корпоративных клиентов Сбера. Так, потребительский кредит сегодня можно оформить не только в СберБанк Онлайн, но и в офисе банка прямо на планшете менеджера по продажам: клиент знакомится с кредитным договором в электронном виде и подтверждает его своей банковской картой, а договор получает по электронной почте или хранит в СберБанк Онлайн. В целом документы по различным банковским операциям в офисе можно подписать банковской картой, по СМС или NFC (цифровой картой).

Сервис «Выписки и справки» в СберБанк Онлайн даёт возможность дистанционно получить в электронном виде наиболее популярные документы: выписки по дебетовой/кредитной карте и вкладу/счёту, реквизиты для перевода, справки об уплаченных процентах, основном долге и доступном остатке, а также сведения для госслужащих. С начала года клиенты уже заказали 42,4 млн документов онлайн.

Другой сервис СберБанк Онлайн — «Электронные документы» — позволяет получить документы по ранее оформленным продуктам. Если раньше клиенту нужно было дважды приехать в офис банка (один раз — чтобы заказать документы, а второй — чтобы получить их, процесс мог занимать до пяти дней), то сегодня это можно сделать из дома в два клика. Для получения документов по потребительскому кредиту этим сервисом уже воспользовались 1,5 млн раз.

Кроме того, в СберБанк Онлайн доступна печать кассовых ордеров по операциям, совершённым в офисе. Клиенты могут просматривать и печатать приходные и расходные кассовые ордера из истории операций.

Ипотечный кредит, оформленный на платформе банка «ДомКлик», также не требует бумаги. Заявку и остальные документы можно подать в электронном виде, не посещая офис. «В цифре» доступен и отчёт об оценке объекта, справки для налогового вычета и получения материнского капитала, справки об остатке по кредиту, истории платежей и др. Действует сервис электронной регистрации сделки без посещения МФЦ, электронное оформление закладной и снятие обременения. Внедрено электронное досье — отказ от передачи большей части документов на хранение в архив в бумажном виде.

Также осуществлён переход на электронный чек по ряду продуктов для корпоративных клиентов. Реализована возможность дистанционного внесения изменений в юридическое дело клиентов – теперь нет необходимости заполнять бумажные формы и передавать на хранение нотариально заверенные копии. Для клиентов сегмента Малый и Микробизнес появилась возможность получить кредит онлайн.

Клиенты дочерней компании банка «Сбербанк страхование» могут подавать обращения на получение страховой выплаты через приложение СберОсмотр без посещения офиса и предоставления бумажных документов.

Важно, что теперь отключить или подключить клиентов к коллективным программам добровольного страхования жизни и здоровья заемщиков можно с помощью технологии БФО с использованием простой электронной подписи клиента.

Безбумажные технологии применяются и во внутреннем документообороте банка. При оформлении на работу новые сотрудники подписывают основную часть документов в электронном виде, а при увольнении вообще все документы можно заверить электронной подписью. Более 85% больничных листов оформляются сотрудниками в электронном виде.