Юрий Башмет презентовал Образовательный центр для одарённых детей

На сцене областной филармонии состоялся концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением народного артиста РФ Юрия Башмета. Он был посвящён презентации Образовательного центра для одаренных детей во Владимире, созданного в рамках федерального проекта «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» и гранта Президента России. Его основная задача – сохранение и развитие системы профессионального образования в области музыкального искусства, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи из разных регионов России.

Лучшие педагоги Образовательного центра Юрия Башмета совместно с департаментом культуры до конца 2020 года проведут девять мастер-классов для учащихся и преподавателей детских музыкальных школ, школ искусств, а также студентов Владимирского областного музыкального колледжа.

За это время более двухсот талантливых ребят станут участниками мастер-классов по своим специальностям.

В своей приветственной речи Юрий Башмет процитировал основателя первой скрипичной школы в СССР: «Столярский, именем которого и названа эта школа, произнес когда-то замечательную фразу: «Мне не нужны талантливые дети, мне нужны талантливые мамы!» Я добавлю к словам Столярского: нам еще нужны талантливые папы, учителя и власть имущие!

От лица власть имущих к ансамблю и владимирцам, собравшимся в Концертном зале им. С.И. Танеева, обратился губернатор Владимир Сипягин, который порадовал маэстро своими словами:

— Я искренне вам благодарен за то, что, может, наши дети и не станут великими музыкантами, но они прикоснутся к величайшему искусству, которое увидят в ваших надежных профессиональных руках. Они точно станут людьми с иным настроем к своему развитию в жизни. Они совершенно по-другому будут думать о будущем своей страны и нашей родной Владимирской области.

Программа концерта-презентации была составлена именитым коллективом специально для владимирцев. В этот вечер они смогли насладиться прелюдией к сюите в старинном стиле «Из времен Хольберга» Эдварда Грига и темами 24-го каприса Николо Паганини «Отражения» Кузьмы Бодрова (первое исполнение во Владимире). В завершение вечера прозвучало произведение Петра Ильича Чайковского «Воспоминания о Флоренции» в 4 частях.

Также в рамках презентации Образовательного центра 14 и 15 октября прошли мастер-классы по скрипке на базе областного музыкального колледжа. Их провела скрипачка и педагог Анна Соколова – лауреат международных конкурсов, доцент Московской консерватории им. П.И. Чайковского, преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской консерватории и детской музыкальной школы им. С.И. Танеева.

Напомним, что соглашение о работе во Владимирской области Образовательного центра Юрия Башмета было достигнуто департаментом культуры Владимирской области в конце прошлого года. Пандемия передвинула начало его работы с весны на осень. Первые мастер-классы уже состоялись в конце сентября. Их провёл известный российский пианист, доцент кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории Сергей Главатских для учащихся областного музыкального колледжа, музыкальных школ и детских школ искусств Владимира, Вязников, Гусь-Хрустального, Коврова, Петушков и Судогды.

— К этому проекту я шел долго, — сказал Юрий Башмет. — Эта тема — образование молодежи в российской провинции — давно меня увлекает. Наша задача в том, чтобы выявлять таланты на раннем этапе и помогать их развивать. Зачем? Мы живем в России, мы — патриоты, мы хотим быть лучше.