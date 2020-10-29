Юлия Арсенина заняла самую прибыльную должность местной медицины

Директором Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) Владимирской области назначена Юлия Арсенина. Соответствующий приказ подписала руководитель облздрава Елена Утёмова. К новой должности бывшая замдиректора департамента здравоохранения приступила с сегодняшнего дня. Она сменила «варяга» Ивана Сметанина, стоявшего у руля бюджетного учреждения около года. Многим он запомнился неудачными попытками провести торги на огромные суммы и своей зарплатой, которая, по отчётам о доходах прошлого года, была выше, чем у любого другого руководителя медучреждения Владимирской области, — 190 тысяч 311 рублей в месяц.

Юлия Арсенина покинула департамент здравоохранения 23 октября.

Если Юлия Арсенина не снизит себе зарплату (и такие чудеса случаются, о чём повествует хороший советский фильм «Премия»), то можно сказать, что она станет самым высокооплачиваемым менеджером владимирской медицины. Кстати, Мария Дегтярёва, которую сменил Сметанин и которая руководила МИАЦ на протяжении 14 лет, перед своим уходом зарабатывала в месяц в среднем на 60 тысяч рублей меньше, чем «варяг».

МИАЦ — государственное бюджетное учреждение Владимирской области. Его цель — формирование единой информационно-аналитической системы здравоохранения. Говоря образно, это отраслевой «мозг», где собирается, обрабатывается, анализируется вся информация, необходимая для оценки состояния здоровья населения, лекарственного обеспечения, материально-технической базы медучреждений и так далее.