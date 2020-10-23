Языковые школы в пандемию теряют учеников и преподавателей

С одной стороны, если вновь всех посадят на строгий карантин, языковые школы будут в более выгодном положении, чем, например, автошколы. Учить водить машину онлайн – задача более сложная, нежели дистанционно обучать иностранному языку.

С другой стороны, языковые школы, как другие сферы частного бизнеса, переживают дефицит клиентов и с опасением смотрят в будущее. «Призыв» выяснил, как живется языковым школам во Владимире, и вырос ли ценник на изучение иностранных языков?

Личный опыт: дистанционка зашла не всем

Карина Сергеева работала в языковой школе в Москве. Девушка снимала квартиру в столице до октября, но потом вернулась во Владимир. Карина рассказывает о своей работе и об обстановке в языковых школах сейчас:

— Я преподавала английский и немецкий детям и взрослым. Именно детские группы приносили большую часть дохода нашей школе. На детях взрослые не экономят, предпочитая урезать расходы на себя. Но организовать занятия детям на дистанционном обучении сложно.

Не все ребята (особенно младшего возраста) готовы к восприятию языка онлайн. Им скучно,а преподавателям трудно удержать внимание.

Не забывайте еще и про дистанционку в школе, поэтому многие родители отказались от дополнительных удаленных занятий, так как это уже перебор. Кто-то требовал обратно деньги, кто-то занял выжидательную позицию. С началом нового учебного года/семестра школа сразу предупреждала о возможности дистанционного обучения в случаях ухудшения эпидемобстановки.

Я общаюсь с коллегами из Москвы, Питера, Нижнего Новгорода, Владимира, все они говорят, что в новом учебном году учеников в языковых центрах стало меньше. И это не только из-за нестабильной экономики и проблем с финансами в семьях, но и из-за требований Роспотребнадзора. Многие преподаватели ведут занятия в масках, конечно, это неудобно, когда ставишь произношение. Часть занятий переведено в онлайн-режим. Как и у учителей, дистанционное преподавание отнимает больше времени, сил, хотя зарплаты не выросли.

Мне удалось устроиться техническим переводчиком удаленно, плюс я продолжаю индивидуально заниматься с учениками через мессенджеры, кстати, школьников стало больше, а вот взрослых меньше. Я вернулась во Владимир, к маме, пересидеть вторую волну пандемии дома.

Владимирская мама Ольга Ревякина не хочет онлайн-учебы для дочки. Женщина настояла на занятиях с преподавателем в группе:

— Пока есть возможность, пока все открыто, пусть ходит и занимается. С понедельника у нас двухнедельные каникулы, языковые курсы будут спасением для меня. Слышу постоянно: «Мама, мне скучно». Раньше бабушки возили в кружки и секции, каждый день был занят. Бабушек с началом еще первой волны пандемии по домам рассадила. Слава богу, клуб языков рядом, никуда везти не надо. Дочь ходит сама. Уверена, что дистанционно учить язык невозможно.

Наполовину вновь ушли в онлайн

Как обстоят дела во владимирских языковых школах и центрах? В Эрлангенском доме количество учеников стало меньше (сейчас их примерно 70%). Причина — учебное заведение соблюдает требования Роспотребнадзора.

Небольшой отсев учеников был еще в первую волну, весной, тогда не все захотели учиться дистанционно. Сегодня все ученики и преподаватели настроены на учебу, перехода вновь на дистанционное обучение не хочет никто. Но к такому развитию событий центр немецкого языка готов. Содействие оказал немецкий институт Гёте, предоставив платформу для занятий, учебные материалы. Сейчас преподаватель и ученики на занятии находятся в масках. Кстати, изучать немецкий язык в Эрлангенском доме можно с 12 лет.

Стоимость не повысилась: от 12 100 до 16 500 рублей — I семестр, от 9 600 до 14 000 рублей – II семестр. Цена зависит от уровня знания языка.

Директор Американского дома Галина Алтонен рассказала, что большая часть занятий проходит удаленно, но есть и очные занятия:

— К сожалению, из-за пандемии многие преподаватели не смогли приехать в Россию, во Владимир, не получили визу. Они с нашими учениками работают дистанционно. Но не все взрослые и дети готовы так учиться, некоторые отказались.

Трое преподавателей американцев остались с прошлого года, преподают очно. Плюс у нас работают местные учителя. Все с нетерпением ждут улучшения ситуации, чтобы вернуться к занятиям в прежнем ключе.

Стоимость учебы в Американском доме не изменилась. Работает детская программа для ребят 7-11 лет: одно занятие – 430 рублей. Программа для взрослых и детей с 12 лет: стоимость обучения в семестре — 17 400 рублей, это 60 академических часов.

Цена зависит от языка

А вот в школе китайского языка «ВоДао» решили сделать скидки на обучение. Здесь учат язык дети с 6 лет. Школа работает онлайн, есть очные занятия. Самому младшему ученику школы китайского языка было 2,5 года, а самому старшему – 72.

За 32 занятия (4 месяца обучения) просят уже не 20 000, а 18 000 рублей.

64 занятия (8 месяцев обучения) подешевели сразу на 8000 рублей. И теперь стоят 32 000 рублей.

Образовательный центр «In Touch», кроме английского и немецкого языков, предлагает к изучению испанский, итальянский, французский, китайский, японский и чешский языки. Занятия ведутся очно, но центр готов к дистанционной работе и уже опробовал ее весной.

Как нам сообщили в центре, стоимость занятий увеличилась в прошлом учебном году примерно на 6%. Цена зависит от изучаемого языка, времени занятия, количества человек в группе.

Например, 45 минут изучение английского, немецкого или французского языков в группе от 4 до 8 человек стоит 450 рублей, а итальянского, испанского, китайского или японского – 600 рублей.

Если вы захотите 60 минут изучать китайский или японский индивидуально, то за занятие придется заплатить 1 380 рублей, за 120 минут – 2 100 рублей.

Курсов, студий и школ иностранных языков во Владимире хватает. Чтобы завлечь учеников, многие предлагают 1-2 занятия бесплатно. Конечно, самый распространенный язык – английский, его предлагают почти в каждом языковом центре или школе.

Какому бы языку владимирские школы и центры ни обучали, все живут в надежде на лучшее, что обстановка с коронавирусом позволит продолжать очные занятия, а не заставит вновь переходить на дистанционное обучение.

Ищите альтернативу и бонусы

Если вы готовы изучать иностранный язык дистанционно, то сейчас в интернет-пространстве много онлайн-школ, и среди них есть неплохие варианты. Так что нет смысла ограничиваться Владимиром и привязываться к местным школам.

Час обучения в онлайн-школах стоит от 245 до 1600 рублей в час.

Ученик может выбирать, с кем заниматься — с носителем языка или нет, но это отражается на цене.

Бонусом многие школы предлагают бесплатные разговорные клубы, вебинары, тренажеры для учеников, авторские методики запоминания слов. Часто вводят промокоды и акции, которыми можно воспользоваться, снизив цену или получив какие-то курсы бесплатно.

А главное преимущество онлайн-школ – возможность изучения редких языков, которых не найти в языковых школах города, где вы живете. И если вы хотели выучить, например, корейский, арабский, норвежский или датский язык, то вам прямая дорога в онлайн-школу!