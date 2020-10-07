Выпавший из автобуса пассажир скончался в больнице

50-летний пассажир, выпавший из рейсового автобуса, скончался в больнице. Невнимательность водителя привела к чудовищным последствиям. Известно, что водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 53, стал закрывать пассажирские двери при начале движения. Мужчину защемило дверью. Когда водитель ее заново открыл, то пассажир выпал на асфальт и попал под заднее колесо автобуса, который не успел остановиться.

До приезда «скорой» пассажир не приходил в сознание, но дышал.

Авария произошла вчера утром на улице Добросельской. Другие пассажиры, заметив поблизости машину Росгвардии, подбежали и попросили сотрудников вызвать «скорую». Неотложка приехала достаточно быстро. Но мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Пассажиры автобуса, из которого выпал мужчина, сообщили, что водитель хотел быстрее покинуть остановку, чтобы оторваться от подъезжающего транспорта.

— Все знают, какая у водителей автобусов конкуренция. Их зарплаты зависят напрямую от той прибыли, которую принесет автобус за смену. Они гоняют, пытаясь оторваться друг от друга, чтобы на следующей остановке взять побольше пассажиров. Вот и результат, — сообщает очевидец ДТП Сергей.

Во Владимире в этом году по вине водителей автобусов совершено 11 аварий с пострадавшими. Не менее актуальная причина ДТП в том, что автобусы, работающие на наиболее продолжительных маршрутах, ездят переполненными. Они элементарно не предназначены для такой вместимости, это нарушает все правила безопасности. Ранее «Призыв» сообщал, что мэрия не видит необходимости в том, чтобы пополнять автопарк перевозчиков.