Введут ли режим самоизоляции и какие ограничения уже действуют

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Вторая волна по ковиду
Владимирскую область накрыла вторая волна коронавируса. Пик заболеваемости ещё не пройден, говорят эксперты. Штормить будет, как минимум, до ноября. Ежесуточный прирост заболевших бьёт рекорды: положительные тесты в последние дни получают по 80 человек. И это с учетом того, что исследования на COVID-19 проходят не все пациенты с характерными симптомами. Значит, реальная картина может быть тревожнее. На этом фоне директор облздрава призвала местные власти ввести ограничительные меры по коронавирусу. По словам Елены Утёмовой, без них «медицина захлебнется». Грозят ли жителям региона самоизоляция и карантин, и какие ограничения по ковиду уже ввели? «Призыв» собрал всю актуальную на этот час информацию.
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Ужесточение масочного режима
С 9 октября магазинам и предприятиям сферы услуг Владимирской области запрещено обслуживать клиентов без средств индивидуальной защиты. Развернуть могут уже на кассе. Скандалить бесполезно. Охранник или продавец имеют право «ненасильственно воспрепятствовать» допуску и обслуживанию людей без маски. «Отказникам» грозит и административная ответственность, если попадут под рейды полиции, чиновников и Роспотребнадзора. За последнее время составлено 220 протоколов за нарушение масочного режима. Схлопотать штраф можно и в общественном транспорте. Перевозчикам рекомендовано не допускать в автобусы и троллейбусы пассажиров без средств индивидуальной защиты.
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Комендантский час для общепита
На новый режим работы перешли кафе, бары и рестораны. С 16 октября и до снятия режима повышенной готовности общепит будет открыт только с 8 утра и до 23 часов. А кальяны вообще вне закона там, где кормят. Новые правила приняты на основании рекомендаций главного санитарного врача региона. После этого решения предприниматели Владимирской области потребовали от губернатора Владимира Сипягина сообщать о новых ограничениях по коронавирусу заранее и просчитывать ущерб, который они могут нанести. Кроме того, бизнес-сообщество просит разрешить после 23.00 работать предприятиям общественного питания, не ориентированным на развлечение и банкеты. Работать круглосуточно, по мнению бизнесменов, должны придорожные кафе.
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Перемещение детей ограничат
На время осенних каникул областные власти ограничили перемещение несовершеннолетних: те легко справляются с болезнью, но могут являться переносчиками вируса. С 24 октября по 8 ноября детям до 16 лет запретили находиться без родителей на территории торговых и торгово-развлекательных центров, в том числе на фуд-кортах. Изменения уже внесены в указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». Кроме того, на этот же период приостанавливается деятельность детских развлекательных центров и игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов.
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Режим самоизоляции для пожилых людей
Во Владимирской области в очередной раз продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Теперь возрастных жителей региона просят без надобности не выходить из дома до 1 ноября. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора. Официально люди старшего поколения могут покидать свои дома и квартиры только в нескольких случаях: за медицинской помощью, для выгула животных, чтобы выбросить мусор и до ближайшего магазина. Если летом пенсионеры могли скрасить свою изоляцию, уехав на приусадебные участки, то с наступлением осени придется находиться только по месту жительства. Что касается работающих пенсионеров, то им будут продлены больничные листы. Для оформления листка нетрудоспособности никуда идти не потребуется. Документ оформят автоматически.
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Дистанционное образование для школьниковУже на следующей неделе в большинстве школ региона начнутся долгожданные каникулы. Несмотря на всплеск заболеваемости осенью, первую четверть закончили досрочно только 7 образовательных учреждений, 4 из них во Владимире. Остальные ставят образование на паузу по графику. Теперь важно, чтобы дети вернулись за парты после недельного отдыха. Карантин по коронавирус уже пришлось объявлять в 4 учебных учреждениях. Неделю назад речь шла о 150 инфицированных. Многие из заболевших ковидом — учителя. Решение о карантине принимает руководитель учреждения образования, исходя из эпидемиологической обстановки и предписаний Роспотребнадзора. Если ситуация ухудшится, в регионе может быть введено дистанционное образование.
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Удаленка для работающего населения
Руководителям частных компаний Владимирской области советуют перевести часть сотрудников на удаленку. С одной оговоркой — без ущерба для деятельности. По словам вице-губернатора Сергея Шевченко, со стороны бизнеса это станет большим вкладом в общее дело борьбы со второй волной коронавируса. В отличие от Москвы, у нас данное решение пока носит рекомендательный характер. Чиновник также обратил внимание на то, что всем руководителям организаций следует неукоснительно выполнять санитарные правила, утвержденные Роспотребнадзором.
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Режим нерабочих дней
Накануне стало известно, что федеральные власти не планируют вводить режим нерабочих дней по примеру весны. Тогда локдаун продлился с 30 апреля по 11 мая. Сейчас ситуация с распространением вируса не требует новых ограничительных мер в масштабах России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Ситуация в целом управляемая. Однако на местах региональные власти вводят все новые запреты. Так, в Московской области закрываются музеи, запрещаются массовые мероприятия с большим количеством людей. В ресторанах и торговых залах будут измерять температуру, а торжества и свадьбы глава области рекомендует проводить скромно. Чтобы потом не было горько.
Обсуждение 1
самоизоляция весной казалось чем то невозможным, все быстро изменилось…