Введут ли режим самоизоляции и какие ограничения уже действуют

Во Владимирской области в очередной раз продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Теперь возрастных жителей региона просят без надобности не выходить из дома до 1 ноября. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора. Официально люди старшего поколения могут покидать свои дома и квартиры только в нескольких случаях: за медицинской помощью, для выгула животных, чтобы выбросить мусор и до ближайшего магазина. Если летом пенсионеры могли скрасить свою изоляцию, уехав на приусадебные участки, то с наступлением осени придется находиться только по месту жительства. Что касается работающих пенсионеров, то им будут продлены больничные листы. Для оформления листка нетрудоспособности никуда идти не потребуется. Документ оформят автоматически.