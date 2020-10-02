Вторая волна: отрицание COVID-19 приводит к массовому заражению

И снова новости о заболевших COVID-19, как вести с поля боя. С каждым днем счетчик инфицированных увеличивается. За месяц их число удвоилось. К сожалению, число умерших от вируса тоже растет. Только за последнюю неделю в области скончались 15 человек. Чиновники и врачи по всей стране вновь обращаются с настойчивыми просьбами к гражданам носить маски, соблюдать дистанцию.

Столичных школьников в начале октября распускают на две недели каникул. В мэрии Владимира также не исключают досрочных каникул по примеру Москвы. Итак, вторая волна коронавируса, которой так пугали врачи, все-таки накрывает страну? Вместе с нашими экспертами мы попытались разобраться, почему же так происходит.

Просто поднялась температура

Помните, еще в начале весны народ шутил: «У кого знакомые или знакомые знакомых переболели коронавирусом? У меня нет. Лещенко, Том Хэнкс, принц Чарльз и Пласидо Доминго не в счёт». Сегодня почти у каждого в окружении есть человек (да не один), кто перенес эту коварную инфекцию: кто-то отлежался дома, а кто-то попал в больницу, есть и те, кто не смог победить болезнь.

В июне мы уже писали про владимирского фельдшера, который вместе с семьей переболел коронавирусом. Сегодня своей историей поделилась наша землячка Ирина. Устав сидеть в четырех стенах, женщина решилась на путешествие. И вот что из этого вышло. Ирина рассказывает:

— Просидев чуть ли не полгода дома, я окончательно озверела! И решила навестить подругу, живущую в Башкортостане. Два часа на самолете, и вот я уже на месте. Естественно, маска, перчатки, спиртовые салфетки – все средства самозащиты задействованы. Три дня две старушки-веселушки носились по окрестным горкам и радовались жизни. Правда, на второй день у невестки подруги (а она врач) поднялась температура, но все решили, что инфекцию детки из садика принесли. А на следующий день и я обнаружила на градуснике 38,5. Сначала меня лечили от «зверского башкирского вируса», потом от ОРВИ.

Я тихо лежала и только сбивала температуру. Попутно искала в Интернете ближайший крематорий и прикидывала, как дочь будет развеивать мой прах над Клязьмой.

Оказалось, невестка была контактной, она сдала КТ. Итог — 10% поражения легких. Она как-то убедила «скорую помощь», которая обнаружила у меня низкую сатурацию, везти и меня на КТ. С 20% поражения легких я загремела в госпиталь. Самое интересное, в больнице, где я лежу, на 90 человек больных коронавирусом только у двух положительный мазок.

Вы знаете, все это очень неприятно: не только то, что ты в чужом городе, но и ситуация в целом. В палате напротив стонал мужчина, а потом я увидела его тело, лежащее на полу на ткани, и несколько медсестер пытались его унести. Он с 1960 года был, как и я.

Мое седалище, которое отдувается за дурную голову, сегодня получило 4 укола. Капельницы мне уже не делают, уколы в живот безболезненны. К сожалению, после повторного КТ меня не выписали. Медперсонал весь в скафандрах, различаю сотрудников только по голосу. А подруга лежит через три палаты… Люди, берегите себя и всех вокруг!

На сегодняшний день Ирина почти поправилась. Ждет итоговых анализов, чтобы выписаться из госпиталя. Далее двухнедельный карантин, причем находится на нем она должна будет в Башкортостане. Во Владимир сможет вылететь только после его окончания. Ее история болезни более или менее благополучная, но в госпиталь привозят все новых и новых больных. И с каждым днем поток увеличивается. Многие люди в тяжелом состоянии.

Личный опыт отдыха: убегали от толпы

Я не ковид-диссидент, ношу маску в транспорте и магазине (и в супермаркете у дома охранник мне кивает головой, как старой знакомой, потому что в масках только он и я). Среди моих знакомых много переболевших.

Не только во Владимире народ расслабился и забыл про средства индивидуальной защиты. Недавно я вернулась из Крыма, а потом съездила в Рязань. В масках в общественных местах я увидела всего пару-тройку человек.

Пока мои знакомые присматривались к Турции, муж сказал, что границу могут закрыть в любой момент. И мы отправились в Судак на машине, забронировав жилье на самой окраине города. Мы избегали кафе и ресторанов, не пользовались общественным транспортом, ездили купаться за город.

Но ведь на центральном пляже и набережной Судака были толпы народа, как в час пик в метро. В крупных супермаркетах, кафе и на рынке ни продавцы, ни покупатели не носят маски, социальная дистанция нигде не соблюдается.

На пляжах отдыхающие рассказывали, что летели в самолетах битком. Практически все были без масок во время полета.

Вернувшись из Крыма, я через неделю уехала в Рязань по делам. Обратила внимание, что в магазинах, автобусах большинство тоже без масок. По местному радио журналисты рассказали, что они посчитали, сколько человек в масках. Оказалось, 1-3 пассажира на автобус/троллейбус. И многие носят маску под подбородком, она вроде бы есть, но пользы от нее никакой.

Гарантий нет

Тем, кто еще не съездил на отдых и подумывает о поездке за границу, не мешает прислушаться к Анастасии Семеновой. Анастасия более 16 лет работает с визами, помогает людям отправиться на отдых, учебу или работу. Она предупреждает:

— Что смущает человека, который раздумывает над покупкой тура? Хочется минимизировать риск. Чтобы и отдохнуть, и на закрытые границы не нарваться. Хочется, чтобы кто-то успокоил, показал безопасный путь ко всем «хотелкам».

Такого не бывает! Все равно придется чем-то жертвовать. Либо быть спокойным и сидеть дома, либо поехать отдыхать и принять все риски. Да, Турция, Мальдивы и ОАЭ ждут гостей. Самолеты летают, сотрудники отелей улыбаются.

Но вспомните март-апрель этого года. Когда в один день те же Эмираты закрылись на замок, и туристы томились на карантине по отелям, ожидая вывозного рейса. И это еще хорошо, что в отеле, а не в аэропорту. Нет никакой гарантии, что подобное не повторится в октябре. Россия может запретить полеты за границу в любой момент.

Во всем виновата инфантильная реакция

Несмотря на рост заболевших, народ продолжает возмущаться, приводить доводы, что маски – это бесполезные намордники, что коронавирус – это «шикарная акция по запугиванию населения», что тесты неинформативны. И всем все надоело! И никто не хочет в новый карантин и с детьми на дистанционку. Мы спросили психолога Наталию Фельдман, почему у людей такое сильное отрицание, с чем связано такое поведение?

Психолог отметила, что, сталкиваясь с серьёзной проблемой, например, смертью близкого или тяжёлой болезнью, человек проходит через 5 стадий принятия. И два первых этапа — это отрицание (шок) и агрессия. Ситуация с коронавирусом провоцирует у многих хронический стресс, так как главное в ней — состояние неопределённости, порождающее сильную тревогу.

Слухи о второй волне, возможной самоизоляции, беспокойство за себя и за своих близких порождают целый комплекс противоречивых чувств, с которыми очень сложно жить, и один из вариантов с ними справиться — выплеснуть их. И тут начинается стадия отрицания: «Не буду носить маски! Нас обманывают! Никакого коронавируса нет!» Это естественная (хотя и немного инфантильная) реакция человека на стрессовую ситуацию.

Наталия уверена, что такая реакция продуктивна только тактически:

— Таким способом можно немного снизить тревогу. Но если не соблюдать правила предосторожности, риск заразиться коронавирусом (да и другими вирусными болезнями, потому что уже наступает их сезон) многократно возрастает.

Владимирский пульмонолог Игорь Петряков тоже отмечает, что люди очень расслабились, устали от напряжения, устали защищаться:

— Вернулись дети и те, кто был летом на изоляции, появилась вновь большая скученность людей. Сейчас болеют те, кто не переболел ранее.

Не забывайте про носительство: человек может болеть бессимптомно и заражать других.

Мы очень халатно относимся к маскам: их либо не носят, либо носят неправильно (и это уже не маска, а талисман, оберег). Сейчас самое главное – ношение масок! Отвечать нужно не только за себя, но и за тех, кому ты можешь принести вред.

Люди во время Великой Отечественной войны четыре года жили в напряжении, были неимоверные лишения. Все было преодолено, все выдержали. Нам досталось не такое тяжелое испытание, но его тоже надо выдержать, нужно терпение и понимание, и тогда мы не будем нести жертвы.

Друзья, помните про маски и другие средства защиты, берегите себя и окружающих!