Вторая волна ковида глазами владимирцев, живущих в Европе и США

Судя по всему, мир уже захлестнула вторая волна эпидемии. Германия, Китай, Япония, Финляндия, Дания, Норвегия, Сингапур, Южная Корея жёстко соблюдают карантин, поэтому они все еще держат оборону: показатели по заболеваемости и смертности у них низкие. Испания, где социальные привычки были сильнее всех предостережений врачей, терпят в том или ином регионе поражение. Уже закрыт на въезд и выезд Мадрид и 37 прилегающих городов, Италия, пережив страшную первую волну, держится, но уже объявила о режиме ЧС до 31 января следующего года.

Как живется нашим соотечественникам за границей, какие меры вводят в их странах, что можно, что под запретом, специально для «Призыва» они поделились своими впечатлениями, надеждами и опасениями.

Турция: автомобили подорожали в 3 раза

Ася Мамедова уже давно живет в Турции, а вот мама ее осталась во Владимире. Ася сравнивает применяемые меры: в Турции они строже. Масочный режим введен везде, штрафы за отсутствие маски до 900 лир (около 9 000 рублей.)

В магазины, на базары без масок ходить нельзя. Исключение на ношение масок сделано для маленьких детей. Государственные служащие работают попеременно (одну неделю один человек, другую — другой). Поменялись также и часы работы в разных госструктурах, чтобы избежать большого скопления людей в общественном транспорте. Люди перестали здороваться за руки, обниматься и целоваться.

Цены на автомобили взлетели почти в 2-3 раза. Все ещё запрещено увольнять работников, но их могут отправить в неоплачиваемый отпуск, и тогда государство платит пособие (около 1 200 лир в месяц).

В больницах (и в частных тоже) тест на коронавирус можно сделать бесплатно. Лечение в государственных больницах бесплатное для граждан Турции. Государственные стоматологии все ещё не ведут приём, кроме экстренных случаев. Частные клиники работают.

В больницы госпитализируют людей, которые тяжело переносят болезнь, а если в легкой форме, то выдают лекарство и отправляют на двухнедельный карантин домой. А еще приходят проверить, соблюдает ли больной карантин.

Если человек нарушил режим, то ему выписывают штраф, а потом помещают в специальное общежитие, где за питание и проживание с недавних пор ввели плату.

В ресторанах, кафе посетители снимают маски, а персонал остается в них. В отелях, куда едут туристы, тоже весь персонал в масках. Шведские столы есть, но самому ничего трогать нельзя, накладывает еду в тарелки повар. В магазинах вещи мерить нельзя. Торговые центра открыты, но такого количества народа, как обычно, уже нет, и многие магазины закрылись.

Для поездки нужен код

Ася рассказывает о жизни в Турции в пандемию:

— Школы (дочка ходит в 6 класс) все ещё на удаленке. Школьники в 1-ых и 8-ых (выпускных) классов 2-3 раза в неделю посещают уроки очно, остальное время учатся онлайн. С этой недели начали учиться лицеисты (это 9,10,11 класс, профучилища). В классах дети сидят по одному за партой, на переменах передвигаются в масках.

Когда мы гуляем, снимаем маски, если никого рядом нет (подышать). Если кто-то идёт рядом, то натягиваем обратно. Полиция строго следит за ношением масок. Кстати, если в своей машине ты едешь не один, то маску тоже обязан носить.

Если едешь в другой город (неважно, на автобусе, самолёте, поезде), ты обязан предоставить специальный код. Его можно получить через приложение в телефоне. Эти коды нужны, чтобы отслеживать ситуации по заражению: если с тобою вместе ехал человек, и у него впоследствии обнаружили ковид, то тебе звонят и просят сдать тест, таким образом, власти стараются предупредить распространение.

США: в каждом штате свои правила

Софья Середина третий год живет в Нью-Йорке (NY), учится в университете. Девушка рассказывает, что после начала пандемии весной многие перешли на дистанционное обучение и работу дома (home office). Тем, кому пришлось ездить на работу, пересели в свои машины. Ближе к осени количество автобусных маршрутов вновь увеличилось, так как люди стали возвращаться в офисы. Но многие так и продолжили ездить на личныъ машинах, игнорируя метро и автобусы. И в городе появилось много пробок.

Во многих штатах в общественном транспорте нужно быть в маске.

С прошлого понедельника мэр NY подписал закон о штрафах (до 1 000 долларов) для тех, кто игнорирует маски.

В городе повсеместно стоят санитайзеры. В ресторанах, кафе, парикмахерских все обрабатывается. Рестораны весной закрылись и работали только на доставку. Летом им разрешили поставить столики на улице. Чтобы придти в ресторан, нужна маска, снять ее можно только когда ешь.

С прошлой недели рестораны стали запускать народ в помещение, но наполненность должна быть не больше 25%. Например, ресторан вмещает 100 человек, пускают только 25. Люди звонят и резервируют столики заранее. Многие предприятия, особенно связанные с едой, закрылись, так как не смогли потянуть оплату аренды, организовать доставку или обеспечить посадку на улице.

Продуктовые магазины работали как обычно, но в больших супермакетах ограничили количество людей для одновременного посещения. Сейчас эти меры отменили, но по-прежнему актуальна социальная дистанция (6 футов, примерно 1,8 метра) и средства защиты.

Учеба в школе на выбор

Софья делится впечатлениями:

— В каждом штате свои правила и требования, все решает мэр. Во Флориде, например, рестораны вообще долго не закрывали. В августе я ездила в Дэлавер. В NY в это время можно было есть только за столиками на улице, а в Дэлавере рестораны уже запускали посетителей в помещение. Кинотеатры по-прежнему закрыты везде. Спортзалы открылись в сентябре, заниматься можно только в маске, количество занимающихся ограничено. Летом много народу, соблюдая дистанцию, занималось спортом в группах в парках города.

-Торговые центры, где много разных магазинов, весной закрылись. Были открыты только те, где сесть собственный вход, но там запретили мерить одежду. Ты мог придти, купить, дома померить, если не подошло, вернуть одежду в течение 30-90 дней (зависит от магазина).

Я учусь в колледже CUNI (The City University of New York), он городской. Нас всех перевели на онлайн-обучение. До нового года мы учимся на дистанционке и, наверное, после оставшиеся полгода тоже. В других штатах учатся по-разному: это зависит от количества заболевших в конкретном штате и решения местных властей.

Школы также по-разному учатся. В Пенсильвании, например, школы открыты.

В NY родителям изначально предложили 2 варианта:

1) либо ребенок полностью на дистанционке,

2) либо смешанное обучение (несколько дней в школе, несколько – онлайн). Но сейчас школы испытывают нехватку учителей, так как нужно вести занятия в школе и дистанционно одновременно.

Врачи берут меньше людей в день на лечение, делают интервалы между пациентами. Также меряют температуру, также нужны маски, как и в России. Ты приходишь к определенному времени к врачу. И там только ты. Если пришел раньше, жди своей очереди на улице. В целом американцы достаточно ответственны, соблюдают дистанцию, носят маски, хотя есть и те, кто скандалит и игнорирует запреты.

Германия: реальные цифры выше

Вера Тихомирова более 20 лет живет на юго-западе Германии, в Вюртемберге. Вместе с мужем коронавирусом переболела в феврале. Вера рассказывает:

— В Германии все очень регионально, как в и Штатах. У каждой земли свои законы и порядки. Штрафы за отсутствие масок от 50 до 1 000 евро. В школах тоже все по-разному: у нас в начальных школах маски отменили, в остальных — где как. В нашей частной школе кто-то носит маски в коридорах, кто-то нет.

Половина класса в соплях вместе с учителем, но никого уже не интересует: корона это или нет.

-Ходить можно, куда хочешь, но только в масках. У нас в регионе все работает, как обычно, уже с апреля. Первое время народ шарахался друг от друга, соблюдали дистанцию, сейчас все успокоились. Тесты при необходимости должны быть бесплатные, но на деле часто приходится их делать за свой счёт, так как не всегда под рукой участковый врач.

Мой муж — врач, у нас была всегда самая свежая информация на эту тему. Немецкие медики давно уже требуют прекратить истерику, снять бесполезные маски и прочее, но так как в Германии глава Министерства здравоохранения — бывший банковский служащий, это безобразие продолжается.

За весь период в нашем городе (50 000 человек) было чуть больше 200 положительных тестов, но переболевших единицы. Реальные цифры, конечно, были намного выше. Просто из-за риска карантина многие побоялись делать тесты. Больницы уже полгода пустуют. Много банкротств: особенно пострадали частные предприниматели и небольшие фирмы. Экономика в стране сейчас на уровне послевоенных лет. Даже апатичные, пассивные и послушные в своей массе немцы постепенно выходят на баррикады. Общая картина не радостная.

Вечеринка? Спроси согласия у властей!

Наталья Лялина из Зигена (земля северного Рейна, недалеко от Кельна). В Зигене проживает более 100 000 человек. Рестораны здесь открыты, посещать их можно только в масках. Новшество прошлой недели – необходимо оставлять свой адрес в ресторане. Если адрес указан неправильно, нарушителя ждет штраф в 250 евро. Наталья рассказывает:

— Любимый немцами праздник Октоберфест отменили. Мы традиционно большой компанией его праздновали. Но с недавних пор власти ввели новое правило: чтобы собраться дома на частную вечеринку, нужно уведомить власти и получить разрешение заранее. Плюс оповестить хозяина квартиры о предстоящей вечеринке, предоставив ему список гостей. В Германии много арендных квартир, и бывает так, что всю жизнь человек живет на арендуемой площади, и это нормально. Мы, кстати, успели погулять компанией до этого нововведения.

В школу дети приходят в масках и по школе передвигаются в них, на занятиях маску можно снять.

Родителям в школу нельзя. Классы, как и в России, закрывали на карантин, если кто-то заболевал коронавирусом.

Вожу сына на дзюдо, родители ждут снаружи, когда занятие закончится, хотя раньше можно было сидеть в зале и смотреть на тренировку.

Магазины работают, одежду мерить можно. Неожиданно большой спрос на недвижимость, предложений по продаже домов (квартиры продаются редко) и так немного, но те, которые появляются на рынке, уходят в лет. Транспорт ходит, но многие предпочитают свои автомобили. Естественно, в транспорте нужно быть в маске, но не всегда удается соблюдать дистанцию, когда народ возвращается с работы.

Да, все вернулись на работу. На полный рабочий день. А раньше все, кто мог, работал дома. Есть те, кто закрылся, не выдержав эпидемии и кризиса. Я работаю бухгалтером, помогала оформлять фирмам документы на помощь от государства (с апреля государство выплачивало по 9000 евро).

В городе у нас сейчас отмечен рост заболеваемости коронавирусом, в больницах народу много. Но среди моих знакомых пока никто не переболел.

Испания: все носят маски

Юлия Лисич из Торревьехи, где сейчас всё функционирует в обычном режиме. Но все тоже носят маски. Иначе — штраф. Везде на входах в магазины, госучреждения требуется дезинфекция рук. Юлия рассказывает:

— Система получения чего-либо от государства стала сложной. Все надо зарегистрировать онлайн, но зарегистрироваться проблематично, система не отлажена. В больницах все нормально, очередей нет, ощущения эпидемии тоже. В целом, людям все надоело. Я все больше людей вижу, спускающих маски на подбородок. Да и в жару носить маску – то еще удовольствие.

Ситуация обостряется

Анна Ерошина вместе с мужем и сыном весной отсидела 2 месяца на карантине в своем доме в испанском Аликанте. И по воспоминаниям Анны, это было непросто:

— Когда весной закрыли всех по домам, были перебои с доставкой продуктов на дом. Испанцы сначала раскупали рис (ведь они так любят паэлью), а через 2 недели – алкоголь. По началу из аптек исчезли маски и антисептики, сейчас все в наличии.

Вышел без маски – тебя ждет штраф в 100 евро. Конечно, первый раз предупредят, но потом придется платить. Сейчас на улице все носят маски. Детям до 6 лет можно их не носить. Испанцы в масках не только из-за штрафов, все очень боятся заразиться и заболеть. Если в июне в сутки было 300 человек заболевших на всю Испанию, сейчас 200 только в Аликанте, и ситуация обостряется. 10 000 в сутки заболевает по стране. Госпитализируют с осложнениями, остальные лечатся дома.

В понедельник (пока на 2 недели, срок могут продлить) закрыли Мадрид.

По количеству заболевших Мадрид лидирует не только в Испании, но и во всей Европе.

В самом Мадриде люди ходят на работу, можно пойти в парк и даже в музей. Жизнь продолжается, мадридцы успокаивают друг друга, что это лучше, чем быть на карантине, как весной

Многие сетуют, что закрыты детские площадки. Но понятно, что их закрыли не просто так. Если в школах обнаруживают больного коронавирусом, то на 14 дней карантин, если повторный случай, то все (и дети, и родители) сидят дома 2 недели.

Желаем всем здоровья! Берегите себя и близких.