Все больше автомобилистов злоупотребляют тонировкой

Использование тонировки стоит в списке сопутствующих причин ДТП наравне с отсутствием разметки и ямах на дороге. Однако все больше автомобилистов тонируют машину. Все отмечают, что особенно злоупотребляют ею владельцы машин с номерами столичного региона. Чаще всего водители используют съемные шторки или пленки, чтобы можно было их быстро снять и избежать дополнительной ответственности. Такую тенденцию подтвердил последний рейд, проведенный инспекторами на посту при въезде во Владимир.

Валерьян Шируков, старший инспектор городского отдела ГИБДД:

На текущий момент выявлен ряд нарушителей. В том случае, если нарушение сразу устраняется на месте, на имя водителя выписывается постановление об административном правонарушении.

Если нет, то выдается требование об устранении данной технической неисправности.

Если она не устранена в течение 10 суток, то в адрес водителя могут быть применены санкции за нарушение требований сотрудника полиции.

Штраф — 500 рублей. В течение 20 дней можно заплатить 50%.

Пугает нарушителей не столько штраф, сколько требование, которое выписывают, если тонировку не сдирают сразу. С такой черной меткой стоит попасться еще раз, и документы передадут в суд, а автомобилисту уже грозит административный арест до 10 суток. Максималку судьи не дают, но и два дня за решетчатыми окнами мало кого порадуют.

Инспекторы ГИБДД отмечают, что в наших климатических условиях прибор для проверки пропуска света через стекла можно использоваться всегда. У нас нет критических температур и уровня влажности, чтобы оборудование давало сбой. Да и поверки техника проходит в срок, так что оспорить такие постановления водителям удается редко.

Ранее «Призыв» сообщал, что ГИБДД направила в администрацию Владимира список мероприятий по повышению безопасности пешеходных переходов. Печальная дорожная статистика на «зебрах» привела к возобновлению рейдов и посещению школ инспекторами ГИБДД.