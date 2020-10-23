Время ожидания тестов на ковид обещают сократить

Около 2000 исследований ПЦР на коронавирус проводят сейчас лаборатории Владимирской области. Но часть результатов теряется из-за долгого ожидания и дальней маршрутизации. Бывает, что пациенты живут в неведении о своем диагнозе неделями и даже месяцами. Для сокращения времени ожидания тестов облздрав решил централизовать работу лабораторий под крылом областной клинической больницы. Сделано это будет в течение следующей недели.

Объединение лабораторий позволит повысить скорость тестирования и в 1,5 раза увеличит число проводимых тестов.

— Организация ПЦР-диагностики вызывает большое количество нареканий. Люди часто звонят в поликлинику, им отвечают, что не знают, где их результаты. Вот чтобы таких ситуаций в дальнейшем не возникало, мы издали распоряжение о назначении ОКБ оператором по организации лабораторной диагностики, – сообщила «Призыву» Елена Утёмова, директор областного департамента здравоохранения. — Мы не можем себе позволить ситуацию, когда у одной лаборатории есть резерв для проведения исследования, а в другой уже возникает перегрузка. У нас должна быть единая точка свода информации, анализов и оперативного реагирования.

Пока же ситуация с тестами действительно странная. Многие владимирцы предпочитают сдавать тесты платно, не надеясь на бюджетную медицину. Неразбериха с тестами также усугубляет негативные последствия пандемии, и это видно на конкретных историях жителей города, обратившихся в «Призыв».

— Я заболела с характерными симптомами ковида, тест на дому не взяли, велели прийти в больницу. В итоге на приём к терапевту попала через 1,5 недели, когда температура спала, — рассказала нам жительница областного центра Светлана. — Меня уже выписали, результата теста до сих пор нет. Прошло 9 дней. Я на работу хожу. А что будет, если анализ – положительный? Отправят на карантин? Так я уже контактировала с десятками людей.

Другая читательница «Призыва» сообщила, что результат мазка, взятого у её ребенка, пришел лишь через 11 дней. Хорошо, что он был отрицательным. В садике, куда ходила девочка, были случаи заболевания ковидом.

— После того как мы узнали от руководства департамента, что тесты должны проводить в течение 48 часов, мы пригласили на дом медика. Медсестра пришла в амуниции, взяла мазок, сказала, что, если он будет положительным, о результатах мы узнаем через 2 дня, а если отрицательный, то в течение недели. Такая система непонятна. Прошла неделя, я позвонила в поликлинику. Там мне ответили, что мои звонки не ускорят процесс, поэтому «сидите и ждите», — переживает Ирина, многодетная мама.

Возможно, новации облздрава изменят обстановку. Для ускорения процесса работу лабораторий обещают также сделать круглосуточной. Во владимирские медучреждения уже закуплено оборудование почти на 40 миллионов рублей.

А ещё департамент напомнил, что приобрел 100 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавируса прямо у постели больного. Пока эти тесты получили лишь фельдшерские бригады станций скорой помощи. Но в ближайшем времени экспресс-тесты для пациентов получат и участковые врачи.