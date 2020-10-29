Время – деньги! Онлайн-сервисы Сбера, которые помогают экономить

Ритм современной жизни постоянно возрастает. Мы пытаемся все успеть, делаем несколько важных дел одновременно, при этом забывая о второстепенных задачах. Например, не пропустить сроки оплаты ежемесячных счетов за услуги ЖКХ, телефона или интернета.

Можно по старинке ходить с квитанциями в банк или офис нужной организации. Но все больше людей выбирают для совершения регулярных платежей онлайн-сервисы, позволяющие оплатить любую квитанцию, не выходя из дома. Например, заплатить за услуги ЖКХ сегодня можно, зайдя на сайт самих организаций, предоставляющих свет, воду или же воспользоваться одним из самых популярных способов — интернет-банкингом.

Как сообщили в отделении Сбера во Владимире, около 70% всех платежей клиенты банка в регионе совершают дистанционно через веб-версию и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

Штрих-код не подведет

Один из самых быстрых способов оплатить счет через Сбербанк Онлайн — совершить операцию по штрих-коду (QR-коду), который есть на большинстве платежек. В нем закодированы все нужные реквизиты для оплаты, что избавляет от необходимости вводить цифры вручную. Вся процедура проводится в три шага: пользователь заходит в раздел «Платежи», выбирает «Оплата по QR или штрих-коду» и сканирует код. Реквизиты заполнятся автоматически, далее достаточно проверить их и подтвердить плату. Этот метод платежа доступен на всех смартфонах.

«Автоплатеж» — для самых забывчивых

Для тех, кто не хочет забивать голову датами ежемесячного списания оплат по счетам, существует услуга автоматического совершения платежа — «Автоплатеж». Он отлично подходит именно для оплаты ежемесячных платежей, и не только за услуги ЖКХ, но и за сотовую связь, интернет, детский сад, обучение и другие услуги. И важное его отличие от традиционной оплаты через кассу, что для автоплатежа нет ни праздников, ни выходных — вне зависимости от того, на какую дату выпадает исполнение услуги, он сработает в тот же день.

Ежемесячно в установленную клиентом дату банк проверяет начисления по услуге и выставляет сумму к оплате. Размер задолженности банк заблаговременно получает от поставщика услуг — это та же самая сумма, что указывается в квитанции. Примерно за сутки перед оплатой на телефон придет смс с суммой платежа, датой исполнения и кодом отказа. Если это необходимо, у плательщика есть возможность отменить платеж ответным смс.

Все чеки сохраняются в интернет-банке. Подключить автоплатеж можно в любое удобное время, например, через Сбербанк Онлайн или на сайте банка, где есть простая пошаговая инструкция. Также это можно сделать через банкомат, информационно-платежный терминал или через консультанта Сбербанка.

Нужен только адрес

Для удобства клиентов в Сбербанк Онлайн добавлена опция «поиск по адресу», c помощью которой плательщики из Новосибирска, используя компьютер или смартфон, могут легко найти и оплатить задолженности по жилищно-коммунальным услугам.

Данный сервис позволяет найти начисления по большинству абонентов, чьи поставщики услуг ЖКХ доступны к оплате в онлайн-банкинге Сбера. Чтобы воспользоваться функцией, в мобильном приложении Сбербанк Онлайн выберите пункт «Платежи», далее — «ЖКХ и домашний телефон», затем — «Квартплата» и далее «Поиск по адресу». Внесите ваши данные в поля «Населенный пункт», «Улица», «Дома» и «Квартира».

Важно, что использование удаленных каналов обслуживания экономит не только время, но и деньги. При оплате через онлайн-сервисы тех квитанций, где есть комиссия с физического лица, ее сумма будет в разы меньше, чем если оплачивать через кассу в отделении банка.