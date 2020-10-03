Врачи ОКБ спасли пациента с коронавирусом и тяжелыми осложнениями

Врачам Владимирской областной клинической больницы удалось спасти тяжелейшего ковидного больного. Помимо вируса у мужчины было несколько осложнений, которые угрожали жизни. По словам медиков, первоначальное состояние пациента не предвещало ничего плохого. Недомогание, которое началось ещё в июле, выглядело как безобидный аллергический насморк. Спустя несколько дней поднялась температура – 37,5 градусов. На приеме у врача ему была назначена рентгенография легких. Обследование подтвердило серьезный диагноз – пневмонию, сообщает облздрав.

Сначала 40-летний мужчина лечился по месту жительства в пульмонологическом отделении. Но улучшений не было. Наоборот развилось тяжелейшее осложнение – легочное кровотечение. Пациента перевели в реанимацию. Площадь поражения легких составила 80%. Больной был подключен к кислороду. Первые два теста на коронавирус были отрицательные, и лишь третий мазок подтвердил опасения врачей. Мужчину перевели в инфекционный госпиталь Областной клинической больницы. Здесь было диагностировано ещё одно сопутствующее тяжелое заболевание — АНЦА-ассоциированный системный васкулит. А ещё началось заболевание почек – быстропрогрессирующий нефрит. Для дальнейшего лечения пациента с ослабленным иммунитетом был собран врачебный консилиум.

Легкие пациента были поражены на 80%.

— Каждый упущенный час снижал шанс на положительный исход болезни. После тщательного анализа было принято решение начать самую агрессивную терапию. И риск оказался не напрасным: состояние пациента перестало стремительно ухудшаться. Через несколько дней наступило «плато», а спустя неделю стало очевидно – кризис миновал, пациент медленно, но верно идет на поправку, — рассказала заместитель главного врача по терапевтической службе Владимирской областной клинической больницы, доктор медицинских наук Майра Буланова.

После того как коронавирусная инфекция была побеждена, пациента перевели в нефрологическое отделение ОКБ, где не раз спасали больных с такими патологиями. В итоге за три месяца лечения и наблюдения врачи подняли на ноги сложного пациента. Сейчас мужчина уже готов вернуться на работу. Тесты на ковид отрицательны, достигнута ремиссия по васкулиту. Сейчас пациента ждет реабилитация — несколько месяцев поддерживающей терапии и диспансерное наблюдение.

Ранее «Призыв» рассказывал, какие варианты реабилитации для своих пациентов, переболевших ковидом, предлагают владимирские медикики. Кроме того, они могут рассчитывать на реабилитацию в санатории.