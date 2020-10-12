Восьмилетний мальчик не вернулся с прогулки

Поиски 8-летнего ребенка ведутся во Владимирской области. Пропал мальчик, проживающий в Гусь-Хрустальном районе. Известно, что накануне он ушёл на прогулку и домой не вернулся. К поискам подключились волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Приметы пропавшего: рост 128 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Был одет в чёрную кожаную куртку на молнии, чёрные спортивные брюки, белые кроссовки, чёрную шапку. Вся оперативная информация по поиску размещена здесь.

Куда мог направиться мальчик, неизвестно, поэтому очень важна любая информация. Если вы что-то знаете о его местонахождении, позвоните инфоргу поиска по телефону 8-925-311-18-80. Также обращаться можно на телефон «горячей» линии 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее «Призыв» сообщал о поиске пропавшего в Камешковском районе 7-летнего мальчика. Никакой информации о ребёнке нет с 28 сентября. Следком разыскивает владельца автомобиля «Nissan Qashqai» синего цвета — возможного свидетеля в деле пропавшего мальчика.