Володя Шарапов приедет в областной центр на «Актёрском поезде»

Сегодня во Владимир приедет «Актёрский поезд». Он привезет в областной центр заслуженного артиста РФ Владимира Конкина, известного миллионам российских зрителей в первую очередь по ролям Павки Корчагина из киноленты «Как закалялась сталь» и легендарного Володи Шарапова из советского детектива «Место встречи изменить нельзя». Вместе со знаменитым актером приедут Николай Качура и Александр Негреба. Выступления столичных артистов пройдут сегодня и завтра. Вход свободный.

Сегодня, 29 октября, встреча состоится в кинокомплексе «РусьКино» (6+). Начало в 19.00. Пригласительные билеты можно получить в кассе кинокомплекса. Завтра увидеть любимых артистов можно будет в Радужном, в культурном центре «Досуг». Начало в 18.00.

В программе — концертные номера, исполнение стихов и песен из кинофильмов, театральные сценки. А ещё звездные гости расскажут интересные факты из богатой событиями актёрской биографии.

Справки по телефонам владимирского областного Киноцентра: 8 (4922) 34-25-33, 34-25-87.

«Актёрский поезд» — это проект Независимого профсоюза актеров театра и кино, знакомящий жителей малых городов нашей страны с творчеством популярных актеров театра и кино.

Ранее «Призыв» рассказывал о творческом пути известной владимирской актрисы Анны Лузгиной. За 15 лет работы во Владимирском театре драмы она сыграла почти полсотни ролей.