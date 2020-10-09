Военнослужащие подключились к поиску пропавшего мальчика

Военнослужащие учебного центра Западного военного округа (ЗВО) из Владимирской области привлечены к поиску пропавшего 7-летнего мальчика в Камешковском районе. Об этом сообщает пресс-служба округа. В поиске задействованы более 120 человек: 50 военнослужащих гвардейского Московско-Тартуского учебного центра ЗВО, представители МВД по Владимирской области, МЧС, Следственного комитета, прокуратуры, администраций района и области, добровольцы из Московской, Калужской, Ивановской, Рязанской, Ярославской областей, а также пять кинологических расчетов, подразделения беспилотных летательных аппаратов, ВАСТК «Штурман» и вертолёты гражданской авиации.

Первоклассника ищут уже 12-й день.

Несмотря на огромные усилия, новостей пока нет. Тем не менее никто не сдается. Чтобы внести свою помощь и присоединиться к волонтерам регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», надо ознакомиться с правилами экипировки, сообщить инфоргам поиска о своем намерении выехать и далее ждать подтверждения. Участником поиска сможет стать только совершеннолетний человек.

— Если вы хотите стать участником отряда и принимать участие в поисках пропавших вместе с нами, заполните анкету, мы свяжемся с вами при первой возможности. Не волнуйтесь, если придется немного подождать, сейчас все ресурсы отряда задействованы в поиске, — сообщили волонтёры «Лиза Алерт» на странице своей официальной группы.

Ранее «Призыв» сообщал, что пропавший в Камешковском районе мальчик объявлен в федеральный розыск. Ориентировки разосланы по отделениям полиции всех регионов России.