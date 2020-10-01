Водитель погиб в страшном ДТП под Суздалем

Смертельное ДТП произошло накануне около семи вечера на 247-м километре трассы Р-132 в Суздальском районе. По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля «Kia», двигаясь в сторону Иваново, начал обгон. Он выехал на полосу встречного движения, однако резко вернулся на свою полосу, где столкнулся сначала с автомобилем «Hyundai», а затем уже на встречке с автомбилем «Renault».

Погиб водитель автомобиля «Kia».

В результате ДТП водитель «Kia» погиб, а от автомобиля осталась груда искореженного металла. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося, уточнили «Призыву» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал о смертельной аварии в центре Владимира. На высокой скорости «Лада-Ларгус» насмерть сбила девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.