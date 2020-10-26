Водитель иномарки насмерть сбил 23-летнего пешехода

Смертельная авария произошла в ночь с субботы на воскресенье во Владимире, в районе пересечения «Пекинки» и Суздальского проспекта. По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля «Volkswagen» наехал на пешехода, находившегося на проезжей части дороги. В результате ДТП 23-летний парень от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель иномарки был направлен на амбулаторное лечение.

Еще одна авария с погибшим произошла в минувшую пятницу в Александровском районе. На 131-м км автодороги Колокша — Кольчугино — Александров — В. Дворики водитель «Nissan» выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем «ВАЗ». В результате ДТП водитель иномарки, а также водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» были госпитализированы. Еще один пассажир отечественной легковушки, 22-летний молодой человек, от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

Всего же за прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 43 ДТП с пострадавшими людьми. 6 человек погибли и 65 получили различные травмы. В числе пострадавших 6 несовершеннолетних. Две аварии произошли с участием нетрезвых водителей. Сотрудники Госавтоинспекции области также остановили 78 водителей в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что два грузовика угодили в кювет под Кольчугино.