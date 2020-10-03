Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболели 48 человек

Подобные показатели были три месяца назад

За прошедшие сутки положительный тест на коронавирус получили еще 48 жителей Владимирской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Такие высокие показатели последний раз фиксировались в конце июня. Ситуация с распространением инфекции вернулась на три месяца назад. И рост числа заболевших продолжится, считают эксперты. Специалисты ожидают выход на пиковые значения минимум через две недели. И это по оптимистичным прогнозам.

На этой неделе показатели по новым случаям заражения коронавирусом уверенно идут вверх. Ежедневно фиксируется более 40 случаев заражения. Прирост числа инфицированных приближается к 5%. Для сравнения, ровно месяц назад положительные тесты получил 31 человек. Сейчас на 17 случаев больше. При этом в сентябре активный рост по инфицированным демонстрировал Владимир, сейчас областной центр уже обогнали районные центры.

Показатели по распространению вируса вернулись на конец июня

Сегодня больше всех заболевших в Муроме — сразу 10 человек в статистику распространения COVID-19. 9 положительных тестов пришли жителям Гусь-Хрустального. 8 случаев инфицирования во Владимире. По 5 пациентов с ковидом в Александрове и Гороховце. По 3 — в Коврове и Киржаче. По 2 случая инфицирования в Селивановском и Вязниковском районах, 1 — в Меленковском.

Среди заболевших все больше детей и работников образовательных учреждений. Сразу у 50 учеников подтвержден COVID-19. Пока вирус не обнаружен лишь в школах ЗАТО г. Радужного, Киржачского, Кольчугинского и Собинского районов. Об этом «Призыву» в официальном ответе сообщил региональный департамент образования. Из-за угрозы распространения коронавируса на дистанционное обучение перешли 26 классов в 17 школах региона. Не принимают детей две школы в Гусь-Хрустальном. На карантин закрываются и группы в дошкольных учреждениях образования.

При этом дети все-таки проще переносят заражение. Зато являются активными переносчиками вируса. Куда больше проблем COVID-19 доставляет взрослым, особенно с хроническими заболеваниями. На этой неделе стало известно, что тяжелее коронавирус переносят женщины. Среди госпитализированных их 76%. Средней возраст жителей области, попавших в больницы с ковидом, — 63 года.

Занято почти 60% койко-мест для больных коронавирусом

Что касается мест в больницах для пациентов с коронавирусом, то их становится все меньше. На данный момент занято уже около 60% коек. Власти сообщают о возможности развернуть в случае необходимости дополнительные места.

Эксперты уверены, к массовому заражению приводит отрицание коронавируса. Большинство сняли маски и не соблюдают социальную дистанции. Подробнее о второй волне COVID-19 «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: АГН «Москва»


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