Во Владимирской области в октябре плодоносит земляника

Из-за аномально теплой погоды в лесах под Владимиром снова зацвела земляника. Более того, тепла и солнца ягоде хватило, чтобы созреть. И это в середине октября. Жители города не поверили своим глазам, когда в осеннем лесу наткнулись на ягоды. Поделиться чудесами они поспешили в социальных сетях.

— Наша дача находится у самого леса. В выходные муж косил траву, позвал меня и показал на это чудо. Так было здорово увидеть летние краски на осеннем покрове земли! Ну а вкус… просто сказка, — поделилась с «Призывом» своими впечатлениями Кристина Сенчугова.





Специалисты говорят, что повторное плодоношение — явление редкое. И связано оно с установившейся погодой. Весь сентябрь и октябрь на улице тепло и солнечно. Именно поэтому осенний лес хранит в себе много приятных сюрпризов. Главное, внимательно смотреть под ноги.

Ягоды вызревают из-за аномально теплой погоды.

— Несмотря на то, что световой день сокращается, и растения это ощущают, температуры положительные. По сути в это время года должны быть заморозки, а температура воздуха должна быть значительно ниже. Но пока даже ночи сравнительно теплые. А днем вообще держится летняя температура, — пояснил «Призыву» главный научный сотрудник института экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков. — Растения чувствуют себя благоприятно, некоторые зацветают. Имеет место быть и повторное плодоношение.

Радует этой осенью и малина ремонтантных сортов. Обычно их пик плодоношения приходится на сентябрь. А в этом году собирать урожай можно и в октябре. Причем ягоды крупные и очень сладкие.

— Я тут детям собрала целую корзинку малины, они не поверили, думали, это замороженная. Ягоды одна к одной. Такого никогда не было. И на вкус очень сладкие. Съели всё внучки за полчаса, — говорит жительница Суздальского района Нина Храмова.

Порадовал этот октябрь и необычными красками. Кроме привычных желтого, зеленого, красного и ярко-оранжевого, добавился сиреневый. Жители области поделились снимками цветущего кустарника. А кое-где зацвели даже одуванчики. Последний аккорд осени оказался и красивым, и вкусным. Но уже скоро погода вернется к климатической норме. Аномальное тепло покидает Владимирскую область. Синоптики назвали сроки ухода бабьего лета. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.