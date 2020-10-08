Во Владимирской области меняется механизм обеспечения льготными лекарствами

Льготные лекарства — тема больная: жалоб на то, что в районах ли, во Владимире кому-то из пациентов пришлось с боем добывать медикаменты, хватает. У «Призыва» есть опасение, что в скором времени таких историй станет больше. Поскольку механизм обеспечения региональных льготников лекарствами меняется, и хотя пока это происходит на административном уровне, завтра может сказаться на пациентах. Облздрав, проводящий реформу, обещал мониторить ситуацию, но тревога остаётся.

Планируемый объём закупок лекарств региональным льготникам в 2021 году составит 1 миллиард 200 миллионов рублей.

В чём суть изменений? До последнего времени медикаменты льготникам Владимирской области закупались по двум каналам, грубо говоря, 50 на 50: часть — департамент здравоохранения, часть — лечебные учреждения. Логика была такой. Общее число получателей льготы (с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, разного рода онкологиями, рядом сердечно-сосудистых заболеваний и т.д.) более или менее известно. Номенклатура лекарственных препаратов определена. Поэтому на уровне области можно формировать крупные лоты — это сфера департамента. Однако всегда находятся новые, ранее не учтённые больные, которым, возможно, лекарство требуется экстренно — это сфера больниц. Они более оперативно могут назначить, купить и предоставить медикамент. Но сейчас схема изменилась.

— Как показал анализ, средства, отпускаемые на закупку лекарственных препаратов больницам, осваивались не всегда эффективно, — сообщила «Призыву» директор департамента здравоохранения Елена Утёмова. — Поскольку практика по потребностям в лекарственных препаратах, из года в год складывающаяся на территории субъекта, понятна, а эффективность централизованных закупок определённого наименования медикаментов выше, чем когда это делают десятки организаций, мы изменили порядок.

Теперь приобретение лекарств региональным льготникам организует ГКУЗ ВО «Центр по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области». Хотя это учреждение создано распоряжением губернатора № 581-р от 22 июля 2020 года, фактически работает много лет и больше известно под названием «Областной аптечный склад» (новая структура — правопреемник склада). Находится в посёлке Содышка, на территории психиатрической больницы. Туда и пойдут потоки льготных лекарств, чтобы потом их направили в районы.

Судя по уставным документам с сайта ГКУЗ, склад, исполняющий роль перевалочного пункта, имеет 80 метров в длину и 10 в ширину. Здание не новое, говорят, даже с худой крышей. Информации о том, что на его капремонт выделялись какие-то деньги, найти не удалось.

Аптечные стахановцы

До того, как стать центром, аптечный склад преимущественно занимался закупкой вакцин, средств индивидуальной защиты, спецодежды и лекарственных препаратов в куда более скромных объёмах, нежели те, что ему предстоит освоить при выполнении новых задач. Если изучить в Интернете хронику закупок нынешнего года (информация в открытом доступе), то там в подавляющем числе случаев фигурируют суммы не выше 2-3 миллионов рублей (чаще — меньше миллиона). Самая крупная закупка прошла в мае: приобретён «комплект одежды защитной из нетканых материалов» на 12 млн 736 тысяч рублей.

Совокупная цена лотов, к примеру, в июне составила чуть более 15 миллионов рублей, да и то одна закупка пройдёт лишь в декабре.

Легко сравнить это с более чем миллиардным годовым оборотом, отпущенным на региональных льготников, и понять: не только суммы закупок вырастут в разы, но и самих закупок станет больше, номенклатура их — шире, увеличится и документооборот. А штат с переходом от старой организации к новой остался прежним. Как было 32,5 сотрудника, так и есть, включая техперсонал, бухгалтерию, юристов, руководство и так далее. Число 32,5 закреплено в том же распоряжении губернатора — смотри пункт 2. При этом по факту сотрудников меньше: после объявления о реформации некоторые подали заявления об уходе.

— Поверьте, организация закупки 10 упаковок лекарственного препарата и 1000 упаковок лекарственного препарата с точки зрения трудоёмкости процесса абсолютно идентичны, — сказала «Призыву» руководитель облздрава Елена Утемова.

Возможно. Но есть ещё такие операции, как погрузка и разгрузка лекарств, их распределение… Если препараты начнут завозить фурами, а скорее всего, так и будет, объёмы-то немаленькие, — проблемы неизбежны. По информации «Призыва», сейчас на складе даже грузчиков нет. Ни одного. Да и «лирический» вопрос не даёт покоя: когда с увеличением объёма работ штат не меняется, то что это значит? Или раньше люди работали вполсилы, или впредь они явят чудеса трудового героизма в стиле стахановского движения. Иначе механизм просто-напросто даст сбой.

— Штат сотрудников имеется и по мере необходимости будет доукомплектовываться. Необходимое оборудование также имеется и будет обновляться, — сообщил пресс-секретарь облздрава на официальный запрос «Призыва» по аптечному складу.

Проблема лишь в том, что выявление такой «необходимости» сопряжено с угрозой для людей, рискующих не получить лекарства своевременно (за день-два штат не наберёшь, закупки не сделаешь). А в вопросе жизни и смерти своевременность — как раз ключевое понятие. В чём, собственно, и суть: пока дело касается ведомственных пертурбаций, организационных моментов, просчёты не видны или мало кого волнуют — дело внутреннее, а когда сотням и сотням больных откажут в необходимом, тогда запахнет социальным напряжением.

Тема ресурсов

Вопросов хватает и помимо «штатки». Вот самые явные. Медучреждения, избавленные от необходимости закупать лекарства, тем не менее несут ответственность перед пациентами. В том числе перед теми, у которых выявлена экстренная необходимость в жизненно важных препаратах. В таких случаях главврач срочно собирал врачебную комиссию, подтверждавшую потребность человека в лекарстве, и нужный медикамент закупали за несколько дней. Теперь предполагается, что медучреждения будут отправлять заявки в закупочный центр. Больниц в области больше 40, а в отделе закупок новой организации — 3 человека. Пока, во всяком случае. Очевидно, что им придётся проявлять чудеса расторопности.

Чудеса — дело ненадёжное, имеют привычку не сбыться.

Второе — возможности склада: хватит ли места, стеллажей, холодильных установок? Всё это было рассчитано под прежние объёмы закупок — не под новые. Как сообщила «Призыву» директор департамента здравоохранения Елена Утёмова, средства для приобретения необходимого оборудования аптечному складу выделены. Это действительно так. Деньги есть. Другое дело, что закупку надо технически обосновать, провести, оборудование смонтировать, запустить в эксплуатацию… На это понадобится несколько месяцев, возможно, всё растянется до весны. А как принимать лекарственные препараты?

Третье — доставка медикаментов. Мало купить лекарства, их надо отдать пациенту. У новообразованного казённого учреждения из своей техники, как явствует из документа облздрава, только «ГАЗель». Всю область на ней не объедешь, да это, по замыслу чиновников, и не требуется.

— Доставка будет осуществляться силами организации, победившей в конкурсе на услугу по отпуску препаратов, — говорится в ответе департамента здравоохранения администрации области.

Эта система, в общем-то, апробированная. Медикаменты, закупленные департаментом, в нынешнем году и ранее доставлялись в районы компанией «Медилон-Фармимэкс», побеждавшей в торгах. Она имеет около 50 аптечных пунктов в муниципальных образованиях области. Новость о том, что закупки лекарственных препаратов для региональных льготников теперь будет организовывать аптечный склад, директор ООО «Медилон-Фармимэкс» Василий Сачевкин узнал от «Призыва».

— Мы поучаствуем в новых торгах, если будут предложены приемлемые условия, — сообщил он. — Всё дорожает, бензин дорожает, людям надо платить зарплату. За «три копейки» работать невозможно.

Критерии приемлемости названы не были, впрочем, это понятно. Тем более что пока не определён общий объём работ (по сравнению с нынешним годом в 2021-м он явно вырастет), а самое главное, не известно, во сколько его оценит заказчик. На дворе между тем октябрь.

Разделяем ваши тревоги

Уточним ещё раз. Никто не против совершенствования в сфере закупок. Одна мощная организация с хорошим штатом специалистов действительно лучше и эффективнее справится с задачами, чем десятки учреждений, разбросанных по области и зачастую испытывающих трудности с подбором грамотных кадров. Мы поговорили с некоторыми главврачами владимирских и районных больниц — на условии анонимности, «светиться» никто не хочет. В целом отношение к новации у них положительное и формулируют они его так: «Идея правильная, но требует глубокой проработки с учётом особенностей нашего региона».

Первые партии лекарственных аппаратов для региональных льготников начнут поступать во Владимир в декабре.

Оценивать степень проработки не будем, тем более ближайшее будущее само покажет. Но отметим, что всегда с передачей полномочий — а в случае с аптечным складом речь идёт именно об этом — передаются и ресурсы: финансирование, штатные единицы, техника и т.д. Здесь это выражено слабо. Например, в двух отделах департамента, пока организующих закупки лекарственных препаратов (собственно отдел закупок и лекарственный отдел, рассчитывающий стоимость), работают около десятка человек. Ни один из них в штат закупочного центра не переведён, хотя значительная часть прежних задач у них отпала. Сократить их тоже не сократят. «Данные сотрудники будут выполнять другие функции», — пояснил облздрав. В беседе с новым руководителем департамента здравоохранения (Елена Утёмова назначена три недели назад) «Призыв» сообщил об обеспокоенности ситуацией. И, кажется, нашёл понимание.

Ваши опасения нам понятны. Мы отслеживаем эту ситуацию.

На сегодняшний день сформирован перечень лекарственных препаратов по региональной льготе. Мы оцениваем остатки лекарственных препаратов, определяем приоритезацию.

Те препараты, которые будут на исходе к концу этого года, в первую очередь поступят в закупку.

То есть мы не исключаем того, что департамент здравоохранения будет оперативно реагировать на эту ситуацию,

Уже если такое будет, то куда деваться. Придётся реагировать. Потому как при серьёзном обороте, тем более связанном с жизнью сотен людей, всегда начинается поиск виноватых. Склад за забором психиатрической больницы на эту роль мало подходит. Его не видно. А чиновники облздрава — на виду.