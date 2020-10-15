Во Владимирской области коронавирусом заразились еще 78 человек

За минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили сразу 78 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это на два заболевших больше, чем было накануне. Прежде такие показатели регистрировались на пике заболеваемости в мае.

Муромский и Гусь-Хрустальный районы продолжают демонстрировать большой прирост заболевших за сутки: 16 и 15 случаев инфицирования. Далее следует Владимир. В статистику распространения коронавируса областной центр добавил 14 человек. 6 случаев зафиксировано в Ковровском районе. По 5 положительных теста получили жители Александровского и Селивановского районов по 4 – Меленковского и Вязниковского, по 3 — Собинского Камешковского. 2 заболевших в Юрьев-Польском районе и один в Петушинском.

За время пандемии инфекцию подтвердили у 8185 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что ковидные отделения работают с максимальной нагрузкой. Мест для пациентов с коронавирусом в областном центре почти не осталось.