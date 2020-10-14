Во Владимирской области коронавирусом заболели сразу 76 человек

Новый день и новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом во Владимирской области. За минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили сразу 76 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это на четыре заболевших больше, чем было накануне. Такие показатели регистрировались на пике заболеваемости в мае.

Больше всего заразившихся снова в районах области. В лидерах Гусь-Хрустальный и Муромский районы: 16 и 15 заболевших соответственно. Владимир в статистику распространения коронавируса добавил 13 человек. 7 случаев инфицирования зарегистрировано в Петушинском районе, 5 — в Юрьев-Польском. По 4 положительных теста получили жители Камешковского и Александровского районов, по 3 теста — жители Селивановского, Суздальского, Вязниковского районов. 2 заболевших в Собинском районе и один в Меленковском.

За время пандемии инфекцию подтвердили у 8107 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область входит в тройку регионов Центрального федерального округа с самой высокой летальностью от COVID-19. Примерно 3% пациентов с положительным тестом на коронавирус умирают.