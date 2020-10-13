Внеплановые каникулы начались в четырех школах Владимира

Внеплановые каникулы объявлены сразу в четырех школах Владимира из-за ситуации с коронавирусом и ОРВИ. Как сообщает пресс-служба городской администрации, решение о досрочных каникулах было принято руководителями учебных учреждений. Раньше срока первая четверть закончится для сотен детей. С 7 октября временно завершили образовательный процесс в 16 школе. Сегодня на паузу поставили занятия в школе № 11. Но там каникулы стартовали только для учащихся 4-9 классов. Завтра, 14 октября, уходят на отдых учащиеся СОШ №2 и старшеклассники (8-11 классы) СОШ №19, сообщается на сайте мэрии. Для остальных школьников каникулы начнутся по графику. Большинство детей распустят на неделю с 26 октября.

Школьные лагеря организуют для учеников младших классов.

На время досрочных каникул для детей младших классов власти обещают организовать дневные школьные лагеря с горячим питанием. Это особенно актуально для первоклассников, которых еще не оставляют одних дома. Многие родители берут отпуск на время образовательной паузы. Теперь эти сроки не совпадают. Информацию стоит уточнять в школах.

Теперь важно, чтобы дети после осенней паузы вернулись за парты. Родители переживают, что могут ввести дистанционное образование. По словам представителей мэрии, исключать такое развитие событий нельзя, но это будет сделано только в крайнем случае.

Пока же Владимирская область демонстрирует ежедневный прирост инфицированных. За три недели число новых случаев заражения удвоилось. Сегодня положительные тесты получили 72 человека, во Владимире подтверждено 15 случаев ковида. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.