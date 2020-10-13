Власти Владимира заявляют о стабилизации ситуации с ковидом у детей

Ситуацию с распространением коронавируса в школах и детских садах Владимира удалось взять под контроль. По заверению представителей пресс-службы городской администрации, на данный момент прирост инфицированных стабилизировался. На больничном по ковиду находится всего два человека. На этот раз в мэрии не стали скрывать учебные учреждения, в которых есть случаи заражения.

— У нас по коронавирусу на карантине один класс в 31-й школе. Там болеет ребенок. И одна группа в детском саду № 11. Там заболел сотрудник, — пояснил «Призыву» заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ Владимира Игорь Ефремов. — Причем эти классы не закрыты, дети продолжают обучение. Просто на время карантина не принимают детей, которые были или на больничном, или вернулись из отпуска.

Среди заболевших один ученик и один сотрудник

По словам Игоря Ефремова, еще две недели назад ситуация с распространением коронавируса в школах и детских садах была более тревожной. Тогда среди заболевших COVID-19 было сразу 4 человека. Всего же за сентябрь положительные тесты получили 18 сотрудников и учащихся образовательных учреждений города. Учебный процесс продолжался в очной форме. Перевод на дистанционное образование, каждый раз подчеркивают в мэрии, мера нежелательная и будет реализована только в крайнем случае.

— Посмотрим, что будет дальше. А сейчас пусть дети учатся спокойно. Никакое дистанционное образование не заменит контакта ученика и учителя. Этот вариант мы пока не рассматриваем, — отметил Игорь Ефремов.

Однако неофициальная статистика не такая радостная. В родительских чатах самых разных школ и детских садов регулярно сообщают о случаях заболевания детей и учителей. У многих симптомы ковида. Но до тестирования доходят далеко не все.

— В классе у моего ребенка был подтвержденный случай коронавируса. Почти одновременно на больничный ушел мой сын. Першение в горле, небольшой кашель. Естественно, нам никто не предложил сдать тест. Лечились 7 дней дома, — рассказала «Призыву» мама одного ученика. — Выписались, вернулись в школу. Но ведь дети переносят ковид относительно легко, кто знает, что было у нас?

Досрочные каникулы в школах города пока не планируются

Что касается досрочных или удлиненных каникул, то о них речи пока тоже не идет, говорят власти города. По графику большинство школ Владимира возьмут осеннюю паузу 26 октября. Детей распустят на неделю. При этом, по решению руководителей образовательных учреждений, сроки могут быть сдвинуты. Так, например, некоторые школы города решили развести начальные классы и старших детей. Отдыхать они будут с разницей в 7 дней.

Ранее «Призыв» сообщал о ситуации с распространением коронавируса в школах Владимирской области.