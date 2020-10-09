Власти не видят причин вводить ограничения по ковиду

Сегодня число заболевших коронавирусом в России побило свой майский рекорд — 12 126 случаев. Цифры по Владимирской области пока не такие пугающие: за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 56 человек. Пока регион не дотягивает до пиковых значений, но тенденция уже наметилась. При этом более 80% коечного фонда для инфицированных занято.

Однако местные власти не видят повода для введения дополнительных ограничений. Как сообщил на этой неделе представитель Роспотребнадзора, существующих мер будет достаточно. Конечно, при одной оговорке — если они будут соблюдаться. Эту позицию поддерживает и «Белый дом». Как подчеркнул первый вице-губернатор Сергей Шевченко, регион находится в средней зоне, относительно стабильной по ковиду. При этом чиновник на этой неделе выступил с целым рядом рекомендаций. Как сейчас развивается ситуация с коронавирусом во Владимирской области и как ее пытаются взять под контроль власти, читайте в этом материале «Призыва».