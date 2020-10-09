Власти не видят причин вводить ограничения по ковиду

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Ситуация с коронавирусом в регионе
Сегодня число заболевших коронавирусом в России побило свой майский рекорд — 12 126 случаев. Цифры по Владимирской области пока не такие пугающие: за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 56 человек. Пока регион не дотягивает до пиковых значений, но тенденция уже наметилась. При этом более 80% коечного фонда для инфицированных занято.
Однако местные власти не видят повода для введения дополнительных ограничений. Как сообщил на этой неделе представитель Роспотребнадзора, существующих мер будет достаточно. Конечно, при одной оговорке — если они будут соблюдаться. Эту позицию поддерживает и «Белый дом». Как подчеркнул первый вице-губернатор Сергей Шевченко, регион находится в средней зоне, относительно стабильной по ковиду. При этом чиновник на этой неделе выступил с целым рядом рекомендаций. Как сейчас развивается ситуация с коронавирусом во Владимирской области и как ее пытаются взять под контроль власти, читайте в этом материале «Призыва».
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Работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку
Главное оружие в борьбе с коронавирусом уже определили: масочный режим, исполнение санитарных требований и социальное дистанцирование. Упор на последнее сделали и чиновники. Тот же Сергей Шевченко призвал всех работодателей перевести сотрудников на удаленную работу. Правда, с одной очень интересной оговоркой — без ущерба для деятельности. На самом деле компании, которые могли себе это позволить, уже приняли решение самостоятельно. Многие же просто не готовы к таким поворотам снова.
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А в выходные просят посидеть дома
Сегодня Сергей Шевченко продолжил серию рекомендаций. На этот раз чиновник обратился не только к предпринимателям, но и ко всем жителям Владимирской области. Он попросил всех в ближайшие выходные оставаться дома, еще раз подчеркнув эффективность социального дистанцирования в сдерживании коронавируса. Накануне с теми же рекомендациями, только на всероссийском уровне, выступил Минздрав. Трудно сказать, как к этому отнесутся граждане, но афиши Владимира пестрят разного рода событиями.
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Ужесточение масочного режима
Нежелающих носить маски жителей региона решили контролировать иначе. Магазинам и предприятиям сферы услуг официально запретили обслуживать клиентов без средств индивидуальной защиты. При этом запрет не распространяется на общественный транспорт и такси, там он носит рекомендательный характер. Видимо, в магазине заразиться легче, чем в переполненном автобусе. Кстати, за нарушение масочного режима все еще могут штрафовать. С апреля выписано 3800 протоколов. Суммы для простых граждан варьируются от 15 до 40 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 до 150 тысяч, на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей либо приостановление работы на 90 суток.
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Точечный карантин вводят в школах
Коронавирус добрался до школ Владимирской области. В пяти учебных заведениях на карантин были закрыты классы из-за вспышек ОРВИ, а в восьми школах — из-за COVID-19. Полностью закрыта на две недели Краснооктябрьская средняя школа Гусь-Хрустального района. Все эти дети учатся дистанционно, сообщила на этой неделе директор департамента образования Ольга Беляева. Однако о тотальном переходе на дистанционку речи не идет. Заместитель главы областного центра Владимир Гарев на днях предоставил статистику по Владимиру. В городе болеет 1651 школьник: у 4 — пневмония, у 29 — коронавирус, у остальных — ОРВИ.
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КТ можно будет сделать по полису
С подъемом заболеваемости власти вдруг осознали, что у нас все реально плохо с КТ-диагностикой. Т.е. с платной-то все вроде бы хорошо, а вот по полису пройти ее очень сложно. Учитывая погрешность тестов, КТ — единственный способ доказать, что ковид — это ковид, а не просто ОРВИ, и понять, как протекает заболевание. Сейчас департамент здравоохранения ведет переговоры с двумя частными медцентрами об оказании услуги по полису ОМС.
— Потенциально эти центры готовы, в течение сегодняшнего-завтрашнего дня мы согласуем вопрос ценообразования, потому что тот тариф, который сейчас установлен, он не включает, безусловно, организацию работы в круглосуточном режиме и в ночное время. До конца недели мы постараемся максимально эффективно решить этот вопрос, — заверила руководитель облздрава Елена Утёмова.
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Тестирование на коронавирус ускорят
Тесты на ковид должны быть готовы в течение 48 часов, заявляют в облздраве. Сбор мазков ПЦР-диагностики должны проводить в поликлиниках по месту жительства или в стационаре, где находится больной. Показания для проведения анализа – явные признаки COVID-19: потеря обоняния, одышка, неспадающая температура. Скоро в область поступит партия новых экспресс-тестов «Рапид» для бригад скорой помощи. За 10-15 минут они смогут определить у пациента наличие антител к коронавирусной инфекции и госпитализировать его по профилю.
Сейчас в области ежедневно проводится около 2000 исследований на ковид. В планах привлечь лаборатории на стороне, возможно, из соседних регионов. На это область собирается потратить 55 миллионов рублей.
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Вакцина от коронавируса не за горами
Во Владимир поступила первая партия вакцин от коронавирусной инфекции — всего 50 доз. Препарат предназначен для медицинских работников. Пятеро врачей уже привились в городской больниц № 5. В ноябре ожидается более массовая поставка препарата. Вакцина двухфазная, делают её в два захода. Если после первой инъекции у человека не начались побочные эффекты, то через три недели проводят вторую. Перед вакцинацией добровольцы сдают анализ на ковид и наличие антител. Все показатели должны быть отрицательными. Вакцинация, не устают подчеркивать власти, добровольная.
Сегодня аналитики Сбербанка сделали свой прогноз по пику заболеваемости коронавирусом. В регионах он может быть достигнут в начале ноября, сообщают РИА «Новости». Условие — соблюдение мер безопасности. Как на местах будут обеспечивать их исполнение, узнаем в ближайшее время.
Обсуждение 1
Всё чётко по шагам расписано. Даже добавить нечего. Ещё бы закрыли возможность выезда в Турцию. И было-бы всё хорошо.