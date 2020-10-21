Власти нашли решение проблемы обманутых дольщиков из Коммунара

Администрация Владимирской области намерена разработать проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. Врио вице-губернатора Роман Годунин опубликовал у себя в соцсетях новость о ситуации с домом № 19 на улице Центральной в микрорайоне Коммунар. Распоряжением губернатора области от 13.10.2020 № 214-рг внесено изменение в план-график реализации мероприятий по восстановлению прав граждан проблемного объекта в части корректировки механизма и срока восстановления прав – до 2021 года. Из заявления выходит, что до Нового года обманутые дольщики дождутся сдачи дома в эксплуатацию.

— Администрацией области определен наиболее оптимальный способ решения проблемы участников долевого строительства этого многоквартирного дома, при этом решение о сносе «лишних» этажей не рассматривается. Лично слежу за всеми движениями по этому вопросу, — сообщает Роман Годунин.

В проблемном доме приобрели квартиры 94 семьи.



Семьи дольщиков из Коммунара хотели бы верить чиновнику, но все понимают, что до Нового года осталось слишком мало времени, а бюрократические проволочки занимают месяцы. Люди уже слышали много обещаний по срокам, в том числе и от губернатора. Но пока ни один не исполнен. Дольщики считают, что даже эту задачу раньше лета 2021 года не выполнить.

По их информации, администрация уже сообщила, что на региональном уровне будет создан фонд по восстановлению прав дольщиков. Чиновники из департамента строительства не раз говорили, что рассматривают именно вариант со сносом лишних двух этажей, о чем и в последней беседе напомнили дольщикам. Вместе с тем Роман Годунин высказался резко против. В общем, когда между чиновниками согласия нет, нечего и удивляться, что так долго решается проблема.



В несданном доме сегодня проживают 9 семей. О том, как обстоят у них дела и на что они надеются, можно посмотреть в репортаже «Призыва».