Владимирцы стали чаще играть на бирже

Число инвестиционных счетов выросло почти в 2 раза

Жители Владимирской области все активнее идут на финансовый рынок и зарабатывают на бирже. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) с начала года выросло в 1,8 раза. Всего на 1 октября было открыто более 24 тысяч таких счетов. Специалисты находят этому объяснение. Ставки по депозитам снижаются, поэтому граждане ищут альтернативные источники вложения своих средств.

Только за III квартал 2020 года количество таких счетов в области выросло на 23,5%, а по итогам 9 месяцев отмечен почти двукратный рост по сравнению с началом 2020 года. По этому показателю Владимирская область занимает пятое место в Центральном федеральном округе, не считая Москвы и Московской области, – отмечает управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.

Владимирцы открыли более 24 тысяч инвестиционных счетов.

Индивидуальные инвестиционные счета были созданы специально для развития частных инвестиций на фондовом рынке и предусматривают возможность преференций от государства – налоговых вычетов. Однако специалисты Владимирского отделения Банка России напоминают, что, хотя инвестиции на бирже обладают потенциально большей доходностью по сравнению со вкладами, они не защищены системой страхования вкладов. Их доходность и сохранность не гарантированы.

Грамотному инвестированию можно научиться. До конца 2020 года в рамках Международной недели инвесторов (WIW) будут проходить бесплатные онлайн-мероприятия для начинающих и будущих инвесторов. Принять участие в них могут все желающие, начиная от старшеклассников и студентов и заканчивая пенсионерами.

На онлайн-занятиях можно будет познакомиться с основами безопасного инвестирования, получить представление об основных инвестиционных продуктах, научиться распознавать мошеннические схемы и защищать свои права. Чтобы принять участие, необходимо перейти в соответствующий раздел на странице http://dni-fg.ru/wiw, выбрать дату и время мероприятия и зарегистрироваться.

Ранее «Призыв» сообщал, что Банк России выпустил в обращение сразу две памятные монеты. Одна из них посвящена самоотверженному труду врачей в пандемию.

Ольга Ефремова

Фото: Upages.io


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