Владимирцы стали чаще играть на бирже

Жители Владимирской области все активнее идут на финансовый рынок и зарабатывают на бирже. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) с начала года выросло в 1,8 раза. Всего на 1 октября было открыто более 24 тысяч таких счетов. Специалисты находят этому объяснение. Ставки по депозитам снижаются, поэтому граждане ищут альтернативные источники вложения своих средств.

— Только за III квартал 2020 года количество таких счетов в области выросло на 23,5%, а по итогам 9 месяцев отмечен почти двукратный рост по сравнению с началом 2020 года. По этому показателю Владимирская область занимает пятое место в Центральном федеральном округе, не считая Москвы и Московской области, – отмечает управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.

Владимирцы открыли более 24 тысяч инвестиционных счетов.

Индивидуальные инвестиционные счета были созданы специально для развития частных инвестиций на фондовом рынке и предусматривают возможность преференций от государства – налоговых вычетов. Однако специалисты Владимирского отделения Банка России напоминают, что, хотя инвестиции на бирже обладают потенциально большей доходностью по сравнению со вкладами, они не защищены системой страхования вкладов. Их доходность и сохранность не гарантированы.

Грамотному инвестированию можно научиться. До конца 2020 года в рамках Международной недели инвесторов (WIW) будут проходить бесплатные онлайн-мероприятия для начинающих и будущих инвесторов. Принять участие в них могут все желающие, начиная от старшеклассников и студентов и заканчивая пенсионерами.

На онлайн-занятиях можно будет познакомиться с основами безопасного инвестирования, получить представление об основных инвестиционных продуктах, научиться распознавать мошеннические схемы и защищать свои права. Чтобы принять участие, необходимо перейти в соответствующий раздел на странице http://dni-fg.ru/wiw, выбрать дату и время мероприятия и зарегистрироваться.

Ранее «Призыв» сообщал, что Банк России выпустил в обращение сразу две памятные монеты. Одна из них посвящена самоотверженному труду врачей в пандемию.