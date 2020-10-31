Владимирцы согласовали концепцию парка у ДДюТ

Во Владимире завершилось обсуждение концепции парка у Дворца детско-юношеского творчества. Столичные архитекторы из бюро «Реформа», создавшие проект по заказу мэрии, учли предложения горожан и экспертов в сфере благоустройства. Примеров, когда проектировщики прислушиваются к общественников, немного, — отметили владимирцы, беспокоящиеся о судьбе парка. Даст ли это эффект, ещё не известно: мэрия проект пока не одобрила.

Концепция парка обсуждалась в течение 2-х месяцев. За это время в проекте существенно увеличилось число пешеходных дорожек. Они будут и широкие с плиткой, и узкие с гравийной насыпью. Сохранят даже обычные тропинки в садовых чащах. Решено разнообразить спортивную зону. Там появятся специальные площадки для летних занятий йогой, паркуром, воркаутом, игрой в мяч на мини-стадионах и полях. Можно будет поиграть в пинг-понг, покататься на памп-треке и скейт-борде. Зимой средний пруд будут заливать под каток, а часть дорожек устраивать под лыжню с освещением.

70% существующей территории парка отдадут под зону тихого отдыха.

В проект включили заброшенные сады, пруды и родник. Запланированные деревянные настилы на набережной и у родника после обсуждения сделать бетонными. Зон для пикников не будет — только прогулочные.

На пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира будет общественно-деловой центр. Это наиболее проблемная часть проекта, она вызвала много споров. Тем не менее, на обсуждении утвердили самый крупный вариант центра — площадью 13 тысяч кв. метров с подземной парковкой ещё в 10 тысяч «квадратов».

Внесли нововведения и по территории вокруг здания ДДюТ. Конкретизировали внешний вид аллеи пионеров. Убрали навес у центрального фасада и добавили пешеходных дорожек и беседок. Несмотря на детальное уточнение объектов на местности, это ещё не окончательный вариант проекта парка. Смету пока не просчитывали и об источниках финансирования не заявляли.

Ранее «Призыв» сообщал, что мэрия заявила о завершении первого этапа благоустройства парка «Добросельский». Территория официально открыта для игр и прогулок.