Владимирцы должны получить налоговые квитанции до 1 ноября

К 1 ноября все налогоплательщики Владимирской области получат квитанции об оплате налогов за 2019 год. Разослано свыше 40 тысяч налоговых уведомлений. Часть пришло в виде платежек в личный кабинет на сайте налог.ру, часть — в почтовые отделения по месту регистрации владельцев недвижимости и транспорта. Если платёжки не пришли, тому есть три причины: сумма налога ниже 100 рублей, вы имеете льготу или, что тоже не исключено, произошёл сбой программы.

Налогоплательщик по электронной почте или через сайт налоговой службы вправе обратиться с обращением, и ему вышлют налоговую квитанцию по почте заказным письмом. Все налоговые инспекции открыты для приёма граждан, вопросы можно уточнить и очно, но при себе обязательно надо иметь маску.

Изменений по оплате в нынешнем году немного. Разве что все получат не одну квитанцию на все виды налога, как раньше, а на каждый в отдельности. Это удобно, если, к примеру, вы нашли неточности в начислении транспортного налога, а земельный и на дом верные и их можно заплатить сразу.

Валентина Уткина, зам. начальника ИФНС России по Октябрьскому району во Владимире:

Одни из главных изменений произошли по льготам. Отменен «Платон», так называемый налоговый вычет с транспортного налога за вред большегрузов федеральным дорогам.

Появилась возможность беззаявительного получения льгот за счет сведений, поступающих из федеральных структур.

Изменился перечень по дорогостоящим транспортным средствам. Если сумма автомобиля от 3 миллионов рублей, применяется тот или иной повышающий коэффициент. Можно посмотреть на сайте Минпромторга.

По земельному налогу появились льготы для предпенсионеров. Из кадастровой стоимости для них тоже вычитается до 600 квадратных метров, налог не начисляется на эту площадь.

Все налоги за 2019 год нужно оплатить до 1 декабря 2020 года. Позже пойдут пени и ограничения.

Если пени не останавливают налогоплательщиков, то судебные ограничения на выезд за границу или выплата госпошлин, а также исполнительского сбора судебных приставов негативно сказываются на планах и доходах всей семьи. Если долг за машину, к примеру, составил 100 тысяч рублей, то приставы ещё обяжут заплатить сбор в размере 7 тысяч рублей. Должникам лучше напрямую обратиться в инспекции, чтобы оперативно выплатить долг и отозвать документы из отделов судебных приставов.

В квитанциях есть штрих-коды, QR-код и реквизиты налоговой, чтобы можно было оплатить налоги онлайн или через банковские терминалы. Всё максимально удобно, только если не надо обновить пароли в личном кабинете. Тогда придётся все равно прийти в инспекцию и внести корректировки. Это касается как взрослых налогоплательщиков, так и несовершеннолетних. Родители могут прийти и получить как налоговое уведомление на почту, так и пароль в налоговой без ребенка и со своими документами.

Ранее «Призыв» сообщал, что депутаты Заксобрания намерены добиться снижения ставок для предпринимателей по оплате налога на имущество. Это делается для того, чтобы удержать торговые предприятия и общепит на плаву.