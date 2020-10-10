Владимирцев с коронавирусом будут госпитализировать в Судогду

Жителей Владимира, которые заразились коронавирусом, могут госпитализировать в Судогду. В местной больнице развернули дополнительные места для таких пациентов. По сообщению регионального департамента здравоохранения, в СЦРБ откроется 40 коек для жителей района и областного центра. В Судогде будут лечить больных со среднетяжелой формой заболевания. Сейчас такие пациенты часто вынуждены оставаться дома. Мест в больницах Владимира почти нет.

— У меня уже неделю держится температура, пропало обоняние. Я вызвал сначала участкового терапевта, потом скорую помощь. Мне сразу сказали, что мест в больницах нет. Госпитализировать вас не будем. На тот момент сатурация была в норме, — рассказал «Призыву» житель Владимира Петр Наталин. — Мне ничего не назначили, никакого лечения. Даже тест на ковид не взяли, хотя сразу сказали, что по всем признакам это коронавирус. В итоге сам сделал КТ. Результат — двусторонняя пневмония. Но больницу мне даже не предлагают.

После закрытия ковидного госпиталя, который был развернут на базе хирургического корпуса ОКБ, городские больницы испытывают максимальные нагрузки. Ежедневно заболевают гораздо больше людей, чем выздоравливают. Доходит до того, что больных госпитализируют только по звонку или в очень тяжелой форме, когда человека приходится буквально спасать.

Еще несколько дней назад облздрав сообщал, что 85% коечного фонда для пациентов с ковидом, заняты. Свободными оставались чуть больше ста мест. В результате властям пришлось разворачивать дополнительные места. Резервные койки появились в Александровском, Петушинском, Гусь-Хрустальном районах, Коврове и Судогде. Всего 135 коек. По словам главы облздрава, в случае необходимости это наращивание будет продолжено.

Облздрав развертывает дополнительные «ковидные» места

— Инфекционные госпитали региона оснащены всем необходимым для качественного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, – приводит слова Елены Утемовой пресс-служба областной администрации.

При этом, по мнению специалистов, регион не вышел даже на пиковые показатели по заболеваемости. Но сейчас ежедневный прирост заболевших уже на уровне мая месяца. Сегодня положительные тесты получили 58 жителей региона. 11 человек заболели в Муроме. 10 инфицированных в статистику распространения вируса добавил Владимир, 9 — Гусь-Хрустальный. По 7 инфицированных в Коврове и Собинке. 6 — в Александровском районе, 5 — в Петушинском. 3 человека заразились в Вязниках.

Всего за время пандемии коронавирус диагностировали у 7830 жителей области. В настоящий момент болеют 1504 пациента с ковидом. И эта цифра постоянно растет. Излечились от болезни 6089 человек. 21 из них выписался сегодня. Не пережили осложнении, вызванных COVID-19, 237 жителей области. Сегодня печальную статистику никто не пополнил.

Ранее «Призыв» сообщал, что власти не видят причин вводить новых ограничений по ковиду.