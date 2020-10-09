Владимирцам выписывают штрафы за нарушение масочного режима

Около 3800 протоколов за нарушение масочного режима составлено с начала апреля на физических и юридических лиц. И если летом, когда ситуация с коронавирусом во Владимирской области стабилизировалась, хватку ослабили, то сейчас снова начинают выписывать штрафы. Рейды проводят сотрудники полиции, чиновники и представители Роспотребнадзора.

По сути, жесткий контроль за соблюдением масочного режима, социального дистанцирования и санитарных требований — единственный инструмент, доступный властям на местах. Никто не готов заново останавливать торговлю, оказание услуг и производство. Даже о штрафах в «Белом доме» говорят осторожно.

— Вчера был составлен протокол на физическое лицо, которое уклонялось не просто от ношения [маски], а человек вступил в противоречие, не захотел надевать маску. Бывает, что достаточно одного предупреждения и люди, которые, может быть, забыли, всё-таки надевают маски. А явный уклон как раз несет угрозу всем рядом с ним находящимся в одном пространстве, это будет всегда протокол, — подчеркивает Виктория Кулыгина, и.о. директора департамента предпринимательства администрации Владимирской области.

1 апреля текущего года вступил в силу федеральный закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которые направлены на безопасность граждан в условиях ЧС либо при угрозе её возникновения. Для нарушителей предусмотрены административные штрафы от 15 до 40 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 до 150 тысяч, на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей либо приостановление работы на 90 суток. После выписки протокола нарушителя привлекают к ответственности через суд.

— В рамках мониторинга мы выявляем большое количество нарушений. Это факт. Хотя большинство предпринимателей, владельцев торговых центров выполняют наши требования. Но единичные случаи были. Наказывали как должностные, так и юрлица. Все материалы направлены в суд, – говорит пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. – Случился человеческий фактор, все устали от введенных ограничительных мероприятий, от масочного режима. Но если его не соблюдать в закрытых помещениях и транспорте, мы опять провалимся в ту пропасть, которая случилась весной.

За исполнение закона об ограничительных мерах несет ответственность и сама администрация Владимирской области. Но здесь дают понять, что правоохранителей на всех нарушителей масочного режима не хватит. То есть ужесточать контроль за исполнением режима вроде бы надо, но как – четкого ответа нет.

Елена Шаломенцева, председатель государственно-правового комитета администрации Владимирской области:

Я согласна, этого недостаточно. И полиция говорит, что у них не хватает на это ресурсов. Окончательное решение принимает суд в итоге.

И в некоторых случаях ограничивается предупреждением. Но, видимо, недостаточно составляются эти протоколы. Инструментарий правовой есть, видимо, нужно усилить его реализацию.

С апреля составлено около 3800 протоколов за нарушение масочного режима.

Многие владимирцы заметили, что в последнее время в магазинах за масочным режимом следят строго. И кассиры не отпускают товар, если вы без СИЗа. Что касается общественного транспорта, до сих пор не ясно, кто здесь должен следить за соблюдением режима в салоне. Муниципальные власти проверяют наличие СИЗов лишь у работников – водителей и кондукторов. А те отвечают, что заставлять пассажиров надеть средства защиты они не имеют права.

— Большинство пассажиров, конечно, входят уже в масках. Некоторые и перчатки надевают. Молодцы! А тех, кто без масок, мы не можем заставить надеть средства защиты, — говорит Светлана Дмитриевская, кондуктор 14-го автобуса.

Первый вице-губернатор Сергей Шевченко, который недавно советовал использовать чесночную воду для профилактики ковида, призвал всех жителей региона соблюдать масочный режим. Чиновник считает, что штрафами никого не напугать и единственное средство — взывать к разумному подходу.

— Но если мы самосознание своё не включим и не будем выполнять те требования, которые необходимо выполнять, то никакие штрафы не прекратят распространение инфекции. Поэтому я ещё раз обращаюсь ко всем – это ваша жизнь и здоровье ваших близких. Относитесь к этому серьезно! — высказался Сергей Шевченко.

Ранее «Призыв» сообщал, что Сергей Шевченко обратился к руководителям компаний с просьбой отправить своих сотрудников на удаленный режим работы, естественно, без ущерба для производства.