Владимирскую область накрывает вторая волна коронавируса. Это отчетливо видно на графике распространения инфекции. Сегодня положительные тесты получили сразу 54 человека. Это новый антирекорд за три месяца. Последний раз так много инфицированных выявляли в конце июня. Но потом кривая заболеваемости пошла вниз. Сейчас она рванула вверх.

Всего за одну неделю в области заболели 312 человек. При этом в понедельник тесты на ковид получили 40 пациентов, а в воскресенье ежесуточный прирост заболевших превысил очередной психологический барьер — больше полусотни заражений за 24 часа. В среднем ежесуточный показатель COVID-19 в течение недели — 44 заболевших. Для сравнения, неделю назад было куда меньше: 234 заразившихся всего и 33 случая инфицирования в среднем.

За сутки положительные тесты на коронавирус получили 54 человека.

Настораживает активный рост числа заболевших по всему региону. Сегодня больше всего положительных тестов в Гусь-Хрустальном. На больничный ушли сразу 10 пациентов с ковидом. Ранее стало известно, что по коронавирусу на дистанционное обучение распустили сразу две школы в этом районе.

9 положительных тестов получили жители Владимира, 8 заболевших в Муроме. 7 случаев заражения в Александровском районе, 6 — в Петушинском. 5 заболевших в Коврове, 4 — в Гороховце. 3 случая коронавируса выявили в Юрьеве-Польском, по одному — в Камешково и Суздале.

За сутки положительные тесты получили жители 10 районов области. Всего за время пандемии COVID-19 диагностировали у 7483 человек. На данный момент активными носителями вируса являются большее 1200 из них. И эта цифра постоянно растет.

Среди распространителей инфекции много детей. С возвращением школьников за парты в регионе подтвердили 50 случаев заболевания коронавирусом среди них. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.