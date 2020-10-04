Владимирский хирург прооперировал котёнка с волчьей пастью

Владимирский челюстно-лицевой хирург Андрей Останин провел в Томске операцию котенку с расщелиной нёба – так называемой «волчьей пастью». Врожденная патология причиняла дискомфорт шестимесячному мейн-куну и создавала угрозу для его жизни. Во время кормления у животного пища из ротовой полости попадала в носовую. Ветеринары уже 5 раз проводили операцию котенку под общим наркозом, однако каждый раз швы расходились, а расщелина появлялась вновь. Андрей Останин сделал перемещение лоскутов, чтобы закрыть дефект неба.

Операция прошла успешно.

Операция была сделана в рамках всероссийской акции «Улыбнись-2020», сообщает официальная группа Института микрохирургии в соцсети «ВКонтакте». На участие в акции, где врачи помогают детям и взрослым с дефектами лица и конечностей, подали заявки более 100 человек. Среди них были и владельцы мейн-куна. Примечательно, что в рамках акции «Улыбнись» это был первый случай, когда помощь оказали животному.

Акция «Улыбнись» — это совместный проект Томского НИИ микрохирургии, ОГАУЗ «Областной перинатальный центр», медицинского центра «Небиолло» и НИИ медицинской генетики. Все пришедшие на осмотр получают консультацию челюстно-лицевых хирургов, травматолога, пластических хирургов, педиатра, генетика, стоматолога, ЛОР-врача, логопеда, реабилитолога.

Ранее «Призыв» сообщал, что врачам Владимирской областной клинической больницы удалось спасти тяжелейшего ковидного больного. Помимо вируса у мужчины было несколько осложнений, угрожавших жизни.