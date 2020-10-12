Владимирских школьников стали кормить одинаково

Меню завтраков для учеников 5-11-х классов, за которых платят родители, и начального звена, финансируемое из федерального бюджета, во Владимире уравняли. В этом заверила «Призыв» пресс-служба мэрии, которая спустя месяц ответила на официальный запрос редакции. Из-за новых правил в сентябре в школах была полная неразбериха с ценами на питание. Согласно директивам из центра для Владимирской области была определена цена завтрака для начальной школы в размере 58 рублей. И сначала в школах применили новый ценник для всех классов. «Призыв» рассказывал о случаях, когда учителя собирали деньги на завтраки и по 50-60 рублей, а на обеды — по 60-70 рублей.

Со слов работников школ, инициаторами изменения цен были комбинаты питания. Потом мэрия участникам процесса все разъяснила и всех успокоила. Но у родителей остались сомнения по меню завтраков. Ученикам из основной школы не везде дают бутерброды и целые фрукты, которые получают дети начального звена, чье меню оплачивается из федерального бюджета. Об этом рассказывают как школьники, так и учителя. Но у мэрии своя позиция.

— В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора питание учащихся вышеназванных категорий удовлетворяет физиологическим потребностям детей и подростков в основных пищевых веществах и энергии и соответствует возрастным нормам, — сообщают в администрации Владимира.

40 рублей за завтраки и 50 рублей за обеды — такие цены на питание действуют с 2019 года.

В мэрии подчеркивают, что цены на питание для основной школы заморозили сознательно, чтобы не разделять группы родителей, чьи дети стали питаться бесплатно и кому выставили счет по полной.

С горячим питанием в школах Владимира и без того достаточно скандалов. Много споров вызвало решение мэрии с января 2019 года отменить бесплатное питание и повысить его стоимость. Тогда завтраки подорожали с 35 до 40, а обеды — с 40 до 50 рублей. На пересмотре цен настаивали комбинаты питания, которые элементарно были вынуждены пойти на уменьшение порций, чтобы кормить детей по нормам Роспотребнадзора.

— Нас сейчас больше расстраивает, что в школах закрыты буфеты. Непонятна логика управления образования. Ведь все кафе в городе открыты. Почему нельзя купить молочку, салатик, выпечку, фрукты. Дети постарше питаться в столовой не хотят, но в буфете всегда охотно берут. А сейчас прям беда. Из дома бутерброды нести стесняются, на одних энергетических батончиках держатся, — сетует мама двоих детей Ирина.

Традиционно комбинаты питания устраивают в новом учебном году дегустации для родителей, чтобы убедить детей посещать школьные столовые. Из-за пандемии все встречи в стенах школ были отменены. «Призыв» пытался устроить мини-проверку с ограниченным кругом участников и при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. Но и здесь пресс-служба мэрии отказала. Так что о качестве питания и меню мы можем судить только со слов детей.

Администрация города еще раз напоминает, кому положено бесплатное питание в школах. Это учащиеся начального звена, малообеспеченные, дети, чьи родители являются инвалидами I и II групп, а также дети, признанные инвалидами.

Ранее «Призыв» сообщал, что школы не готовы переходить на дистанционное обучение. Не все педагоги прошли дополнительную подготовку, и школам не хватает оборудования для работы в онлайн-формате.