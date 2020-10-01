Владимирские женщины живут на 11 лет дольше мужчин

Представительницы прекрасного пола Владимирской области живут дольше мужчин в среднем на 11 лет. Такие данные озвучил Владимирстат ко Дню пожилого человека, который отмечается сегодня, 1 октября. По данным ведомства, на 1 января в регионе проживала 391 тысяча человек почетного возраста. Среди них мужчины 61 года и старше и женщины 56 лет и старше. Женщин больше в три раза — 72,6% против 27,4 %.

Отмечают статистики и сокращение пенсионеров, состоящих на учете в органах ПФР. Их число на 1 июля текущего года уменьшилось по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 0,4%. Из позитивных тенденция Владимирстат отмечает увеличения пенсий на 6,1%.

Величина прожиточного минимума пенсионера во 2 квартале составила чуть более 9 тысячи рублей.

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября по всему миру. В этом году уже в 30 раз. Праздник учрежден с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области в очередной раз продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Выходить на улицу возрастным жителям региона можно только в нескольких случаях: за медицинской помощью, для выгула животных, чтобы выбросить мусор и до ближайшего магазина.