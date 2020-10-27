Владимирские школы продлевают каникулы из-за ковида

Учащимся школы № 36 во Владимире объявили о продлении осенних каникул — до 4 ноября включительно. Руководство образовательного учреждения решило подстраховаться. Директор Елена Кувшинова уверяет, что вспышек коронавируса в школе нет. Есть лишь единичные случаи заболевания. Но, учитывая то, что учреждение — одно из самых крупных в городе, детям лучше опасный период переждать дома. В администрации областного центра «Призыву» сообщили, что продлить осенние каникулы решили также лицей № 14 и школа № 46.

В школе № 36 — 1782 ученика, занятия проводят почти 90 педагогов.

— В 36-й школе много подтвержденных случаев, в классе моей племянницы сразу два. Это с учётом того, что редкий ребенок сдает тест, — выдала свою версию одна из читательниц «Призыва», позвонивших в редакцию.

Но общей информации о количестве заболевших у женщины, понятное дело, не оказалось. Руководство школы ситуацию серьёзной не считает. Говорит, что действует на упреждение.

— Есть единичные случаи заболевших в разных классах. Так же и по учителям. Но не хотелось бы, чтобы увеличивалось число заболевших. Поэтому для профилактики, когда в целом идёт рост заболеваемости, такая профилактика целесообразна, — сообщила Елена Кувшинова.

Сейчас каждая школа областного центра сама решает, как проводить каникулы. Управление образования даёт им такую возможность. В школе № 36 решили увеличить осенние каникулы и незначительно сократить зимние.

Во время каникул в школах продолжаются мероприятия по дезинфекции, как того требует Роспотребнадзор. По словам директора школы № 36 Елены Кувшиновой, родители к продлению каникул отнеслись с пониманием, решение с ними было согласовано. Представители родительского комитета и сами выходили с этой инициативой к директору.

— Информация о продлении школьных каникул радует только тем, что ребенок побудет дома. Сейчас заболевших с каждым днём все больше, риск подхватить в школе вирус высок. Но столько времени сидеть дома — это не очень хорошо. Организовать детей и вернуть их в учебный процесс потом будет сложнее. Как-то придется искать компромиссы и совмещать отдых с повторением учебного материала, — говорит Юлия, мама старшеклассника 36-й школы.

Домашние задания на каникулы не задают. Дети занимаются внеурочной деятельностью в дистанционном формате. Например, в 43-й школе на сайте организовали онлайн-лагерь с конкурсами, ссылками на фильмы, мультики. Там не стали продлевать осенние каникулы. Ребята выйдут на учебу 2 ноября.

— Мы продлевать каникулы не будем. У нас число заболевших ОРВИ даже меньше, чем обычно. А случаев ковида среди детей не было, такой информации от Роспотребнадзора и больниц не поступало, — сообщила «Призыву» Наталья Латышева, директор школы № 43 города Владимира. — У нас две учительницы были на больничном, но они уже вышли. Как положено, сдали три раза тест. Их допустили к работе.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что детские игровые центры Владимира подстраиваются под новые ограничения из-за вспышки коронавируса.