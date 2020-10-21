Владимирские семьи увеличили траты на продукты

Около половины своих доходов семьи Владимирской области тратят на продукты. На питание теперь уходит 44,4% бюджета. К такому выводу пришел Владимирстат, проанализировав данные за второй квартал этого года. Аналитики выборочно исследовали бюджеты домашних хозяйств. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, доля расходов на продукты выросла на 9%. При этом селяне выделяют на еду больше средств – 52,6% бюджета, а горожане – 42,6%.

44,4% дохода семьи региона тратят на питание.

В то же время на непродовольственные товары жители региона стали тратить меньше. Городские жители — с 36,9% до 29,7%, а селяне – с 31,5% до 29,7%. Снизились и расходы на услуги с 25,6% до 24,4%.

Реже владимирцы стали питаться вне дома. Годом ранее жители городов тратили на такое удовольствие 1,9% доходов, а сейчас 0,5%. Жители села и вовсе отказались от такой услуги. Ранее на это выделяли 0,3% бюджета. Примечательно, что на этом фоне расходы на алкоголь практически не изменились.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за низкого урожая и ослабления рубля выросли цены на продукты.