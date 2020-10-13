Владимирская область вошла в антирейтинг по летальности от коронавируса

Владимирская область входит в тройку регионов Центрального федерального округа с самой высокой летальностью от COVID-19. Это показывает анализ данных «Коронавирус: дашборд» Яндекса. Отношение числа умерших от ковида к общему количеству инфицированных в регионе — 2,95%. Проще говоря, примерно 3% пациентов с положительным тестом на коронавирус умирают. Это больше, чем в Москве. Для сравнения, в столице летальность равна 1,82%. И это не тот случай, когда быть впереди столицы престижно.

Лидерство в антирейтинге — достижение, конечно, сомнительное. Хуже нашего региона в Центральном федеральном округе дела только у Тулы и Твери. Там летальность от коронавируса стремится к 4%. Замыкают таблицу Ярославль и Брянск. В этих областях умирают примерно 0,5% пациентов с ковидом.

За время пандемии от коронавируса скончались 237 жителей региона.

При этом и в абсолютных цифрах по числу смертей от COVID-19 Владимирская область в первой пятерке среди субъектов ЦФО. За время пандемии от коронавируса скончались 237 жителей региона. На сто тысяч населения болезнь унесла жизни 17 человек. И если во второй половине лета ситуация стала выправляться, то в последнее время цифры снова пошли вверх. За первые дни октября скончался 21 пациент с коронавирусом.

На первом месте в антирейтинге – Владимир. По данным на 15 сентября, COVID-19 унес жизни 57 жителей города. Сколько людей скончались позднее, пока неизвестно. Регулярные бюллетени по ковиду такой статистики не предоставляют. При этом ни возраст, ни пол умерших неизвестен.

За аналогичный отчетный период на втором месте среди городов с самым большим числом смертей от коронавируса находится Ковров. В городе оружейников было зафиксировано 39 летальных исходов. Там же зарегистрирована и первая смерть от COVID-19. 27 марта скончался 48-летний мужчина. Первоначально он был госпитализирован в обычное отделение пульмонологии и не был изолирован от других больных. После этого в Коврове была зафиксирована вспышка ковида. Об этом случае до сих пор известно больше, чем об остальных.

В сентябре же областной департамент юстиции опубликовал данные по смертности за прошедшие месяцы этого года. Согласно официальной информации, с января по август в регионе умерли 15 257 человек. Это примерно на 7% больше, чем годом ранее. Напрямую связывать эти данные с коронавирусом, конечно, нельзя. Но пандемия в целом сказалась на здоровье людей. Многие с трудом пережили необходимость оставаться дома в период самоизоляции. Кроме того, долгое время поликлиники и стационары не принимали пациентов в плановом режиме. И это особенно отразилось на самочувствии пациентов с хроническими заболеваниями.

Как будет развиваться ситуация дальше, пока непонятно. С начала осени в регионе отмечен активный прирост заболевших коронавирусом. Регион выходит на пиковые значения мая месяца. Сегодня положительные тесты на ковид получили 72 человека.

На этом фоне местные власти ужесточают масочный режим. Без средств индивидуальной защиты теперь не обслуживают в магазинах, а в общественном транспорте могут оштрафовать. Роспотребнадзор начал совместные рейды с полицией. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.