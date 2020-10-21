Владимирская область поставила новый антирекорд по инфицированным коронавирусом

Во Владимирской области зафиксирован очередной антирекорд по новым случаям заражения коронавирусом. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили сразу 86 человек, сообщает Роспотребнадзор. Эти показатели соответствуют пиковым значениям минувшего мая и демонстрируют стремительный рост. Такими темпами антирекорд весны, когда за сутки заболели сразу 99 человек, может быть побит.

Больше всего положительных тестов получили жители Муромского района – 21 случай. Далее следуют Владимир и Гусь-Хрустальный район – 18 и 16 заболевших соответственно. 9 случаев зафиксировано в Ковровском районе, 5 – в Вязниковском. По 4 положительных теста получили жители Кольчугинского и Селивановского районов, по 3 – Гороховецкого и Александровского. В Собинском районе заболели 2 человека, меньше всего инфицированных в Меленковском районе – один случай.

У 8675 жителей области подтвердили коронавирус за время пандемии.

Число активных носителей также продолжает расти. В настоящее время в регионе инфицированы 2097 человек. Накануне цифра была ниже – 2051. Зато второй день радует статистика по выздоровевшим. Больничный за сутки закрыли 40 пациентов, вчера было 37. За время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 246 жителей области. За минувшие сутки летальных случаев не зафиксировано.

Ранее «Призыв» сообщал, что главный внештатный пульмонолог Владимирской области назвал расчет на коллективный иммунитет опасным заблуждением. По словам Игоря Петрякова, переболеть коронавирусом могут все, не все его перенесут.