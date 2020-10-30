Владимирская область побила абсолютный рекорд первой волны коронавируса

За сутки заболел 101 человек

Сразу 101 житель Владимирской области за сутки заболел коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор. Таким образом, побит абсолютный рекорд первой волны заболевания. 18 мая за сутки в регионе заболели сразу 99 человек. Вирус активно распространяется по всей области, за минувшие 24 часа новые инфицированные зафиксированы во Владимире и 15 районах региона. Областной центр в лидерах – сразу 20 случаев. Далее следует Ковровский район — 14 заболевших. По 9 положительных тестов получили жители Муромского и Кольчугинского районов, 8 случаев — в Гусь-Хрустальном районе. По 7 заболевших  в Александровском и Гороховецком районах, 6 случаев в Юрьев-Польском районе, 5 — в Собинском, 4 — в Суздальском. По 3 заболевших в Петушинском и Меленковском районах, по 2 — в Вязниковском районе и  городе Радужном. Меньше всего больных с ковидом в Камешковском и  Селивановском районах – по одному человеку.

По данным yandex.ru

Инфекцию за время пандемии подтвердили у 9508 жителей Владимирской области.

Активными носителями вируса на данный момент являются 2422 человека, накануне цифра была меньше – 2378 человек. Победили болезнь 6826 пациентов с ковидом. В том числе за минувшие сутки выписали 78 человек. Не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 260 жителей области. За прошедшие 24 часа летальных случаев не зафиксировано.

Ранее «Призыв» сообщал, что в правила выписки коронавирусных больных из стационаров Владимирской области внесены изменения. Теперь, чтобы покинуть ковидный госпиталь, пациенту не придётся ждать двух отрицательных мазков на ковид.

Ольга Ефремова

Фото: mybryansk.ru


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