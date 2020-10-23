Владимирская область опередила соседей по промышленному росту

Самим не верится, но вот. Владимирская область уверенно обошла соседние регионы по индексу промышленного производства. В январе-сентябре 2020 года он составил 113,2%, свидетельствуют данные Владимирстата. Это очень нехилый показатель, напоминающий темпы такой страны, как Китай, лет 10 назад. Конечно, не каждый год так «прёт», да и данные эти по целому кругу предприятий — в каких-то отраслях дела обстоят лучше, в каких-то хуже, — но всё равно это очень и очень неплохо. Для сравнения, в Ивановской области прибавка составила 102,5%, а Ярославская и Костромская и вовсе ушли в минус — соответственно 99,3% и 84,9% к январю сентябрю 2019 года.

Спасибо пищевикам!

В другие времена да при другом бы политическом раскладе темпы роста владимирской промышленности в пандемическом 2020 году могли бы назвать маленьким экономическим чудом, но в данном случае, скорее всего, не назовут, что, в общем-то, оправдано: этот позитив нивелируют другие экономические процессы — инфляция, рост безработицы и т.д. Тем не менее, стоит признать: без этой пусть временной (год ещё не закончился) победы было бы совсем тоскливо. А так — в качестве релакса — можно припомнить, что таких темпов промышленного роста область не знала с виноградовского периода. Да и тогда это наблюдалось далеко не каждый год.

Рост промышленного производства в январе-сентябре 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018-го был 107,8%.

Понятно, что экономика — не ртуть в термометре, не поднимается спонтанно: любые показатели обусловлены процессами, которые формируются не один год или даже десятилетие. Нашему региону в пандемию повезло (употребим это слово) в том, что здесь довольно много пищевых производств. А именно «пищёвка» в период ограничений работала с большей нагрузкой. Люди сначала набирали продукты про запас, потом, сидя по домам, чаще обычного заглядывали в холодильник, да и вообще предпочитали тратить деньги на хлеб насущный и не вкладывались в так покупки длительного назначения (машины, например).

Отсюда и результат: производство пищевых продуктов за январь-сентябрь 2020-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 5,4%, напитков — на 30%. Причём эта тенденция сохраняется: в нынешнем сентябре по отношению к сентябрю 2019-го эти показатели соответственно 9,9% и 62,5%.

В более выигрышном положении, понятное дело, оказались территории, насыщенные пищевыми производствами. Это, прежде всего, Владимир, где, например, в одной только компании Abi трудятся более 6000 человек (крупнейшее предприятие и крупнейший налогоплательщик области). А также Собинский и Петушинский районы с их производствами по выпуску кондитерки и шоколада. Их конвейеры тоже не останавливались ни на минуту.

Понаехали тут…

Остальные отрасли, ставшие, по советской терминологии, локомотивом, а по-нынешнему, драйвером экономики владимирского региона в разгул коронавируса, угадать несложно. Невиданный рост за истекшие 9 месяцев отмечен в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — 152,1% по отношению к январю-сентябрю 2019 года. В шоколаде (теперь уже образно) оказались предприятия, составляющие фармакологический кластер Петушинского района.

Ранее мы говорили о том, что люди в кризис традиционно не спешат вкладываться в товары длительного назначения. Но это не отразилось на покупке недвижимости. Скорее всего — в данных Владимирстата этого нет, поэтому просто предполагаем, — тут нам «оченно подмогнули» москвичи, которые ещё на старте пандемии остро почувствовали тягу к российской глубинке, и принялись бодро скупать как деревенские дома, так и вполне себе городские квартиры. Это или не это стало причиной, но вот факт: показатели, именуемые как «деятельность по операциям недвижимым имуществом» за 9 месяцев выросли на 21,7%. И операции с недвижимостью по-прежнему остаются в тренде.

В денежках объём работ, выполненных в строительстве, вырос на 107,8%. А по «квадратам» введено меньше прошлогоднего.

Ну, и сельское хозяйство, как без него! Предприятия АПК пандемические каникулы обошли стороной (животинку без присмотра не оставишь), а спрос на продукцию аграриев только вырос, плюс погода благоприятствовала, так что показатели и здесь довольно хорошие. Молока произведено больше почти на 5%, яиц — на 7%, с кормами всё в порядке, вот разве что мяса сдали гораздо меньше и при этом поголовье в крупных хозяйствах тоже пусть незначительно, но снизилось… Вот и я говорю, странно.

А кто в минусе?

Это вы и сами знаете, расписывать особо нечего. Общепит, в первую голову, пострадал. Оборот его за 9 месяцев нынешнего бедового года по сравнению с тем же периодом года менее бедового составил всего 76,8%. Розничная торговля пока так и не достигла прежних показателей — 97,6%. Сфера платных услуг тоже прозябает — 87,9%.

Просела добыча полезных ископаемых, полиграфия, производство одежды и изделий из кожи (торговые центры и промтоварные магазины не работали). А уж в самой глубокой дыре оказалась «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» — 52,1% к прошлому году. И те, видимо, дали зимние месяцы да март, поскольку в остальное время кинотеатры и ДК, фитнес-клубы и досуговые центры просто были на замке.

Вывод из данных Владимирстата напрашивается примерно следующий: «Хорошо хоть так, могло бы быть и хуже». И тут же можно добавить: ещё не вечер, и пандемия не улеглась, так что не будем говорить «гоп»… Но 113,2 % промышленного роста — это всё-таки показатель, это всё-таки бодрит. Если, конечно, чего-нибудь не напутали.