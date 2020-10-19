Владимир выбился в лидеры по новым случаям коронавируса

Суточный прирост заболевших коронавирусом во Владимирской области остается высоким. За минувшие 24 часа положительные тесты получили еще 82 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Лидирующее место по распространению инфекции который день занимает Владимир. За сутки в областном центре официально подтверждено сразу 20 случаев COVID-19. В воскресенье заболели 18 человек, в субботу — 16.

Впрочем, рост демонстрируют и районы. За сутки 15 заболевших в Гусь-Хрустальном районе, 13 человек в статистику распространения инфекции добавил Муромский район. 7 случаев отмечено в Ковровском районе. По 5 положительных тестов получили жители Петушинского и Гороховецкого районов. 4 человека инфицированы в Александровском районе. По 3 случая заражения в Кольчугинском и Юрьев-Польском районах, по 2 – в Собинском, Меленковском районах и Радужном. Меньше всего заболевших в Селивановском районе – один случай.

За время пандемии инфекцию подтвердили у 8508 человек.

Из-за непростой эпидобстановки региональные власти ввели во Владимирской области комендантский час для кафе, баров и ресторанов. Теперь последний посетитель должен покинуть заведение до 23.00. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.