Владимир Сипягин оценил возможность перехода на дистанционное обучение

Губернатор Владимирской области оценил возможность возвращения школьных занятий в онлайн-формат. По словам Владимира Сипягина, регион сможет избежать удаленки, только если в образовательных учреждениях будет усилен контроль за состоянием здоровья учеников. «Обеспечение мер безопасности для детей в школах позволит избежать перевода на дистанционное обучение», — отметил он на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

Однако вряд ли администрация региона может полностью исключить такую возможность. Все будет зависеть от эпидобстановки. Так, власти Москвы, ранее не обсуждавшие возвращение дистанционки, уже приняли непопулярное решение перевести в онлайн старшеклассников. После завершения осенних каникул дети с 6-го по 11-й классы останутся дома и будут заниматься дистанционно. Пока на две недели — это один инкубационный период COVID-19. Учитывая каникулы, детей разобщат в общей сложности на месяц. В школы вернется только младшее звено.

Решение Москвы — это определенный сигнал для всех регионов. Тем более что мэр столицы на уровне федерации возглавляет рабочую группу по борьбе с коронавирусом. И по опыту весны уже известно, что Владимирская область быстро копирует опыт соседа в решение проблем с распространением инфекции.

Однако пока на повестке дня в нашем регионе — осенние каникулы. Если школьники столицы уже с понедельника возвращаются к занятиям, у них осенняя пауза была объявлена досрочно, то у нас завершать четверть раньше времени не планируют. По крайней мере, массово. Многим работающим родителям внеплановые каникулы неудобны. Поэтому решено оставить большинство детей за партами до конца октября, когда отдых должен начаться по графику. При этом, например, во Владимире 4 школы все-таки заканчивают четверть досрочно. Решение приняли руководители учебных учреждений. У них есть такое право.

Массовый переход на досрочные каникулы в области не планируется.

При этом трудовые коллективы власти настоятельно рекомендуют перевести на удаленку уже сейчас. Губернатор в очередной раз призвал работодателей разобщить коллектив. Это, по мнению администрации области, способно затормозить развитие пандемии. Трудиться дома можно оставить до 30% сотрудников. Конечно, если подобная мера не скажется на эффективности работы. «Дистанционный формат сейчас – это лучше, чем возвращение ограничений потом», – отметил Владимир Сипягин.

Пока же число заболевших в регионе продолжает расти. Сегодня зафиксирован очередной антирекорд: 76 случаев заражения за 24 часа. Так много пациентов с ковидом было только на пике пандемии. На этот раз специалисты не исключают, что показатели весны будут превышены.

В мае максимальное число положительных тестов за один день равнялось 99. На этот раз психологический барьер в 100 случаев заражения может быть преодолён в ближайшие недели. Эксперты регионального управления Роспотребнадзора пока не прогнозируют выхода на плато. А значит, рост продолжится.

Во Владимирской области без масок запретили обслуживать клиентов в магазинах.

На этом фоне в области ужесточают масочный режим. Организованы совместные проверки надзорных органов и полиции в местах общественного пользования: магазинах, кафе, кинотеатрах и на транспорте. За нахождение без средства индивидуальной защиты, например, в автобусе, теперь можно и штраф заплатить. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.