Владимир оказался в числе городов с самыми низкими зарплатами

Владимир оказался в числе аутсайдеров зарплатного рейтинга, который составили аналитики РИА Новости. Областной центр расположился на 82 месте из 100. Согласно рейтингу средняя зарплата во Владимире за 1-е полугодие составила 35 тысяч рублей. На эти деньги житель города может позволить себе 1,78 стандартного потребительского набора.

Из ближайших соседей хуже обстоят дела разве что у Иваново. Город расположился на 97 месте со средней зарплатой 30,6 тысяч рублей. Купить на нее ивановец может 1,65 стандартного набора потребителя. Самые маленькие средние зарплаты в городах Шахты (Ростовская область) – 28,5 тысячи, Владикавказе (Северная Осетия) – 29,4 тысячи и в Махачкале (Дагестан) – 29,8 тысячи рублей.

Владимир расположился на 82 месте из 100.

Первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат ожидаемо занимает Москва со среднемесячной зарплатой 101,3 тысячи рублей. На эти деньги житель столицы может оплатить 4 стандартных потребительских набора. Следом идут Южно-Сахалинск и Салехард. Заработки их жителей и покупательная способность в этих административных центрах не сильно уступают столичным.

При составлении рейтинга аналитики сравнили соотношение зарплат в ста крупнейших городах России со стоимостью стандартного потребительского набора, состоящего из продуктов питания, промышленных товаров, одежды, мебели, расходов на транспорт, технику и отдых. Аналитики использовали данные Росстата.

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