Владимир начнут украшать к Новому году в середине ноября

Подготовка к Новому году началась во Владимире. Мэрия обозначила предпринимателям сроки, когда необходимо украсить витрины и фасады магазинов, заведений общепита и офисов. Монтировать декоративно-художественное и световое оформления будут с 15 ноября по 1 декабря.

Также городские власти озвучили требования по оформлению. При украшении витрин необходимо использовать аппликации преимущественно белого цвета, свето-динамические и декоративные элементы, елки, надувные фигуры, объемно-пространственные конструкции. При украшении крупных торговых центров следует задействовать фасады и прилегающие территории, используя все виды декоративно-художественной и световой продукции. Если на территории предприятия есть деревья, их можно украсить световыми шнурами, гирляндами и прожекторами.

Владимир начнет преображаться к празднику с середины ноября.

В зависимости от того, какую сумму готовы потратить предприниматели на новогоднее украшение, предусмотрено 3 варианта оформления:

— Минимум. Используется гирлянда для украшения входной группы, отдельные световые и декоративные элементы, аппликации в витринах;

— Стандарт. Гирляндой украшается также фасад, в оформлении используются живые ели перед входом, в витринах могут дополнительно использоваться свето-динамические гирлянды и декоративные элементы;

— Максимум. Используются дополнительные декоративные элементы, например, световые фигуры, светодиодные панно и т.д.

Демонтировать новогоднее украшение будут с 20 по 31 января. Ранее «Призыв» сообщал, что мэрия отказалась от покупки и реконструкции главной новогодней ели, которую ежегодно устанавливают на Соборной площади.