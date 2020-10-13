Владелец автомобиля «Nissan» допрошен по делу пропавшего мальчика

Поиски пропавшего в Камешковском районе 7-летнего Савелия Роговцева продолжаются. Пролить свет на бесследное исчезновение мальчика не смог и владелец синего автомобиля «Nissan», который так искали следовали. 28 сентября иномарка проезжала по селу Горки. В итоге автомобиль нашли, но никакой оперативно значимой информации ни водитель, ни пассажир не предоставили, рассказали «Призыву» в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что Следком распространил ориентировку на данный автомобиль и попросил о помощи в установлении ее владельца жителей области.

7-летний мальчик пропал 28 сентября. Он возвращался с уроков. Однако, после того как вышел из школьного автобуса, домой не вернулся. К поискам подключились правоохранители, спасатели, военные, волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и просто неравнодушные люди. На данный момент штаб, который в круглосуточном режиме работал в Доме культуры села Горки, закрыт. Однако поиски продолжатся. Они будут проходить в режиме автономных групп, а также в режиме информационного мониторинга, уточнили волонтеры «Лиза Алерт».

Ранее «Призыв» сообщал, что конфликтов в школе и в семье у пропавшего ребенка не было.