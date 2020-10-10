Витебский дворянин стал летописцем Владимира и умер в лагерях

10 октября 1905 года разрешение на открытие фотомастерской во Владимире получил Виктор Иодко. Эта фамилия хорошо знакома специалистам музейного дела и коллекционерам, так как именно она стоит на карточках хранящихся в их архивах фотопортретов. А остальным владимирцам более известны его многочисленные видовые открытки, на века запечатлевшие облик нашего города в начале XX века. Уроженец Витебска испытал в нашем городе и радости профессионального успеха, и горечь ложных обвинений.

О ранних годах жизни Виктора Иодко известно очень мало. Потомственный дворянин, он родился 9 декабря 1871 года, очевидно, в Витебске или его губернии. Когда покинул родные места, где и чем жил, у кого учился фотографии, теперь установить невозможно. Можно только предположить, что какое-то время он занимался этим в Москве в июне 1900 — июле 1901 годов. Дата прибытия Иодко во Владимир также не установлена, но в 1905 году он впервые значится одним из трёх фотографов, работавших в губернском центре. И на протяжении почти полутора десятков лет его популярность останется неизменной.

Первым домом, облюбованным Виктором Владиславовичем под размещение фотографического заведения, был дом Жаровой напротив женской гимназии». Здесь его ателье занимало три «покоя», за аренду которых фотографу приходилось платить «наёмную плату» в размере 600 рублей в год. Очевидно, выглядело оно так же, как и многие ему подобные в провинции: протяжённая пристройка к дому с застеклёнными крышей и одной из стен, так как в то время фотография ещё во многом зависела от естественного освещения. Вывеска и неизменная витрина с образцами продукции неизменно дополняли это сооружение.

Расположение ателье «против женской гимназии» было весьма удачным и с самого начала существования фирмы Иодко поставляло ему немалое число дополнительных клиентов — гимназисток. На долгие годы Виктор Владиславович стал и чуть ли не единственным в городе фотографом, исполнявшим большие групповые портреты выпусков других учебных заведений, в том числе оформлявшим массивные выпускные альбомы, пользовавшиеся особым успехом у выпускников семинарии, духовного и епархиального училищ.

Именно Виктору Иодко Владимирская учёная архивная комиссия заказала «альбомы фотографических снимков с древних церковных зданий в гг. Владимире и Суздале», преподнесённые «королеве эллинов её императорскому величеству Ольге Константиновне и его императорскому высочеству великому князю Константину Константиновичу» во время посещения ими Владимира в 1908 году.

Но в начале 1910-х годов место под домом Жаровой выкупили старообрядцы под строительство своей церкви. И в 1913-м фотографический павильон Иодко разместился в пристройке со двора дома Ананьина на улице Б. Московской. На старых открытках это здание стоит перед высокой колокольней Николо-Златовратской церкви, которая была следующей по улице за участком Ананьиных с его многочисленными пристройками и надворными строениями. Сейчас на этом месте расположен торговый центр «Галерея».

Тем не менее история с вынужденной сменой места деятельности не помешала фотографу в 1913 году осуществить две значительные акции. Одна из них — съёмка посещения Николаем II городов Владимирской губернии в рамках празднования 300-летия правящего императорского дома. Другая — выполнение заказа Губернской земской управы на издание «7 тысяч экземпляров открыток с видами Владимира и его окрестностей», о чём сообщала газета «Старый владимирец». Открытки предполагалось разослать «в начальные земские школы по 10 и более экземпляров».

Виктор Иодко не просто снимал виды губернии для открыток, но и принимал на себя все труды по их изданию.

Но погубили фотографа его политические пристрастия. Виктор Иодко, как и многие представители интеллигенции того времени, принадлежал к партии «народной свободы», то есть к конституционно-демократической партии. Наиболее ярким представителем кадетов во Владимире был Кирилл Черносвитов, депутат четырёх Государственных дум, в три из которых он был избран от Владимирской губернии. Власть большевиков не принял, в 1918 году вошёл в состав либеральной антибольшевистской организации «Национальный центр» и возглавил её подпольную работу в Петрограде. Был арестован в Москве, заключён в Бутырскую тюрьму и в конце 1919 года расстрелян.

Иодко был хорошо знаком с Черносвитовым, поэтому был заподозрен в антибольшевистской деятельности. Впервые Виктор Владиславович был арестован в сентябре 1918 года, когда недавно созданная Владимирская ГубЧК напала на след так называемого «Владимирского офицерского подпольного батальона». Не найдя никаких доказательств причастности фотографа к «контрреволюционной» организации, чекисты его отпустили.

Но уже в октябре 1919-го он был арестован вновь, на этот раз за хранение оружия, которое, кстати, так и не было найдено. Следственным отделом ВЧК Иодко был признан лишь «индивидуальным контрреволюционером» и как владелец фотографии, пользовавшийся «популярностью и авторитетом среди контрреволюционных элементов», был приговорен к заключению в лагерь принудительных работ на время гражданской войны, т.е. на 5 лет.

Всё имущество Виктора Иодко, в первую очередь фотомастерская, было конфисковано. Сохранилось его письмо, направленное кому-то, кто имел вес уже в новом обществе: «… Прошу принять участие, чтобы всё оборудование фотографии и ценные негативы и отпечатки со старины и архитектуры не уничтожили окончательно. Я 15 лет трудился во Владимире, и тяжело видеть уничтожение своих трудов без пользы государству…»

В начале 1922 года Виктор Иодко умер в лагере от сыпного тифа, эпидемия которого бушевала в то время в стране. Фотолетописец Владимира был реабилитирован постановлением Владимирского областного суда 19 февраля 1993 года.