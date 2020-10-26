Виртуальный конгресс зажуют реальными круассанами

Экономический форум пройдёт во Владимирской области в ноябре. Правда, теперь он будет называться инвестиционным конгрессом. Но цель прежняя — привлечь инвесторов, показать потенциал региона. Провести форум-конгресс решили в виртуальном режиме: коронавирус, знаете ли. Но деньги на его организацию потратят реальные и немалые — 10 миллионов рублей за счёт бюджета области. В числе расходов — покупка брускетты и круассанов для гостей мероприятия, которые будут общаться дистанционно.

Конгресс в онлайн-формате обойдётся бюджету в 2 раза дороже, чем последний форум, прошедший в 2017 году.

До ограничений второй волны пандемии обсуждался и традиционный формат с выставкой перед зданием администрации области и совещаниями внутри «Белого дома». Жизнь внесла коррективы. Теперь участники будут преимущественно находиться перед мониторами в отдельно стоящих павильонах. И список гостей – минимальный. При этом конгресс почему-то будет идти 5 дней (лишь бы тем хватило для разговоров).



Ключевые расходы связаны с созданием сайта и бесперебойными трансляциями в течение всего периода конгресса. Выступления спикеров, а также все ролики в прямом эфире будут переводить на английский и китайский языки. Проживание в отелях и экскурсии для гостей не предусмотрены. Питание учтено только в виде кофе-брейков на 20 человек два раза в день.

По сравнению с прежними экономическими форумами нынешний конгресс будет выглядеть бледновато. Никаких широких застолий, шумных шоу, девушек с кокошниками. И сувениры скучные: блокноты, ручки и календари. Но при этом прежние пышные мероприятия умудрялись проводить с меньшими бюджетными затратами. Например, форумы и 2016-го, и 2017-го прошли с одинаковым «ценником» — 5 миллионов.



При этом организаторы умудрялись закупать даже мебель и кухонную утварь для кофе-брейков. Возможно, прежнее руководство «Белого дома» прибегало к помощи (назовём это так) местного бизнес-сообщества, но теперь это уже к делу не пришьёшь. А вот куда пойдут 10 миллионов, предназначенные на нынешний конгресс, сказать трудно: неужели всё «сожрут» переводчики на китайский и немногочисленные приглашённые любители круассанов?

Для сравнения, на благоустройство новой пешеходной зоны на Соколова-Соколенка потребовалось чуть больше средств, чем на конгресс. Хочется верить, что «выхлоп» от конгресса будет больший, чем от пешеходки. Подробнее о том, как выглядит сейчас новое пространство для отдыха в микрорайоне Доброе, можно посмотреть в материале «Призыва».