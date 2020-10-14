Винтажную мозаику на фасаде пятиэтажки запенили без разрешения

Варварский способ утепления фасада на доме № 2 по улице Юбилейной возмутил общественность Владимира. Розоватые запененные квадраты перекрыли часть мозаичного панно, хорошо сохранившегося с советских времен. Такого ремонта фасадов никто не припомнит. Оказалось, разрешения на работы никто не давал. Ни фонд капремонта, ни управляющая компания «МУП ЖРЭП» не в курсе. Решение принял сам владелец угловой квартиры.

— Конечно, мы с жителями в шоке. Никто такого не ожидал. Нас вообще не спросили. Не было никакого решения общего собрания, тему вообще не обсуждали. Сделал бы у себя в квартире и проблем бы не было. Поставил бы, к примеру, пару батарей. Теперь пойдем в управляющую компанию за советом, — рассказал «Призыву» старший по дому Анатолий Александрович.

В управляющей компании разводят руками — таких случаев самоуправства не припомнят. Одно дело, решили своими силами и без поддержки «МУП ЖРЭП», собрали деньги и составили бы протокол собрания. Другое дело, когда собственник единолично решил распорядиться общедомовым имуществом. Не все соседи настроены против. После шума, вызванного постами в соцсетях, владелец квартиры пошел по подъездам собирать подписи. Некоторые признались, что подписали бумагу соседа.

С одной стороны, понять владельца холодной квартиры можно, с другой — мозаика расположена на этой стене не зря. Ее хорошо видно с дороги. Это история и лицо города. Общественники уверены, что такие арт-объекты нужно сохранять. Понятно, что все мероприятия очень дорогостоящие, поэтому без бюджетной поддержки не обойтись.

— Такие мозаики — важные фрагменты истории, как, например, наличники на деревянных домах. Дома со старыми мозаиками должны находиться на муниципальном учёте и контроле. Мозаики, если дома действительно нуждаются в утеплении, необходимо бережно снимать, а затем заново выкладывать поверх утеплителя. Это трудоёмко и затратно, но такие вещи, как мозаики, делают город по-настоящему живым и интересным, — считают организаторы общественного движения «Владимир будущего».

Урбанист Сергей Егоров считает, что надо активно перенимать опыт других городов, которые заботятся о сохранении истории. Так, в Вологде есть один дом, на фасаде которого долгое время красовался лось из мозаики как символ города. При ремонте дома его чуть не закрыли сайдингом, но благодаря вмешательству неравнодушных людей панно уцелело. Весь фасад закрыли утеплителем, а вокруг мозаики только запенили швы.

Ранее «Призыв» сообщал, что стала известна третья дата открытия парка «Добросельский». Общественники еще до приемки обнаружили существенные недочеты в работе подрядчиков и проектировщиков.