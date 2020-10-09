Велосипедист погиб в ДТП в промзоне Владимира

Смертельное ДТП с участием двухколесного транспорта произошло накануне в промзоне Владимира. Погиб 40-летний велосипедист. По предварительной информации, около 18.30 на третьем километре дороги Владимир — Мостострой наезд на него допустил 51-летний водитель автомобиля «Volkswagen». Велосипедист ехал по краю проезжей части в попутном направлении без светоотражающих элементов. Водитель иномарки его не заметил. Мужчина скончался на месте.

Велосипедист ехал без светоотражающих элементов.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося, уточнили «Призыву» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что 50-летний пассажир, выпавший из рейсового автобуса, скончался в больнице.